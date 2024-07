Profil Seohyun SNSD yang Akan Beradu Akting dengan Taecyeon 2PM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seohyun dari SNSD akan kembali menunjukkan kemampuan aktingnya dalam drama terbaru yang berjudul The First Night With the Duke. Berdasarkan laporan eksklusif dari Xportsnews, Seohyun telah dipilih sebagai pemeran utama wanita dalam drama ini. Ia akan berpasangan dengan Taecyeon dari 2PM.

Drama Korea ini diadaptasi dari webtoon populer karya Hwang Do-tol, yang sebelumnya merupakan webnovel yang sangat digemari. Mengusung genre romansa fantasi, cerita ini berkisah tentang seorang tokoh figuran yang secara tak sengaja menghabiskan malam dengan tokoh utama pria dalam novel tersebut.

Kisah ini memicu serangkaian peristiwa romantis di antara tokoh figuran dan tokoh utama pria. Drakor ini juga akan memasukkan elemen sejarah dengan latar belakang era Joseon, menambahkan daya tarik tersendiri bagi penonton.

Profil Seohyun

Seohyun telah membuktikan bakat aktingnya melalui berbagai proyek, termasuk film Moral Sense, dan drama Private Life, diharapkan akan memberikan penampilan yang memukau dalam peran barunya ini. Dengan berbagai penghargaan dan pujian yang telah diraihnya, Seohyun semakin memperkokoh posisinya sebagai aktris yang serba bisa dan berkarisma.

Para penggemar sangat antusias menantikan penampilan Seohyun dalam The First Night With the Duke. Chemistry antara Seohyun dan Taecyeon diharapkan akan menjadi daya tarik utama dalam drama ini. Drama ini diprediksi akan menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti pada tahun mendatang.

Dilansir dari asianwiki.com, Seo Joo Hyun atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Seohyun adalah seorang penyanyi dan aktris yang lahir pada tanggal 28 Juni 1991 di Seoul, Korea Selatan. Ia memulai karirnya di industri hiburan sebagai anggota termuda (maknae) dan vokalis utama dari grup Girls' Generation (SNSD) yang debut pada 2007 di bawah naungan SM Entertainment.

Seohyun ditemukan melalui sistem casting SM pada 2003. Sebagai anggota Girls' Generation, ia bersama rekan-rekannya meraih popularitas besar baik di dalam maupun luar negeri, menjadikan SNSD salah satu grup K-pop paling ikonik.

Pada Januari 2017, Seohyun menjadi anggota ketiga dari SNSD yang merilis album solo, dengan lagu berjudul Don’t Say No yang menampilkan sisi vokal dan musiknya yang lebih dewasa.

Di samping kariernya yang cemerlang, Seohyun dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Ia suka membaca buku meskipun mengaku tidak membaca terlalu banyak. Pengalaman unik lainnya adalah saat ia berpartisipasi dalam acara reality show We Got Married, di mana ia dipasangkan dengan Jung Yonghwa dari CN Blue, dan mereka dikenal dengan julukan Sweet Potato Couple karena hubungan mereka yang manis.

Perjalanan di Dunia Akting

Seohyun mulai merambah dunia akting pada 2013 dengan peran kecil dalam drama televisi Passionate Love. Keberhasilannya dalam drama tersebut membuka jalan bagi peran-peran besar lainnya.

Ia kemudian tampil dalam drama populer Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo pada 2016, yang semakin memperkuat posisinya sebagai aktris yang berbakat. Beberapa drama lain yang telah ia bintangi termasuk Ruby Ruby Love (2017), Bad Thief, Good Thief (2017), The Time (2018), Jinxed at First (2022), dan Song of the Bandits (2023).

Pada Oktober 2017, Seohyun mengumumkan bahwa ia meninggalkan SM Entertainment untuk lebih fokus pada karir aktingnya. Pada Maret 2019, ia menandatangani kontrak dengan agensi baru, Namoo Actors, yang terkenal dengan manajemen artis-artis ternama di Korea Selatan.

Seohyun SNSD terus mengembangkan karirnya dengan beragam peran yang menantang dan berhasil menunjukkan bakat akting yang memukau. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di industri hiburan, Seohyun tidak hanya diakui sebagai penyanyi berbakat tetapi juga sebagai aktris yang mumpuni.

