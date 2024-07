16 Tahun Robert Downey Jr. Berlakon sebagai Iron Man, Kini Perankan Doctor Doom dalam Avengers: Doomsday

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Downey Jr. akan kembali lagi berperan dalam dua film Avengers, yaitu Avengers: Doomsday yang akan dirilis pada Mei 2026, dan Avengers: Secret Wars pada Mei 2027. Downey akan memerankan Doctor Doom atau Victor don Doom yang jahat. Selain itu dua bersaudara Joe dan Anthony Russo, juga ditunjuk sebagai sutradara dua film tersebut.

Robert Downey Jr, sebelumnya mengatakan bahwa dia terbuka untuk kembali ke Marvel Cinematic Universe. Apalagi namanya semakin dikenal publik sejak membintangi Iron Man atau Tony Stark pada 2008. Namun dia pensiun setelah karakternya dalam Avengers: Endgame tahun 2019 tewas untuk menyelamatkan alam semesta. Meski begitu, para penggemarnya pun berspekulasi bahwa dia akan kembali sebagai Tony Stark.

Teka-teki itu akhirnya terjawab saat presentasi Marvel di San Diego Comic-Con, pada Sabtu 27 Mei 2024. Joe Russo mengatakan jika ingin menampilkan Doctor Doom, sebagai salah satu karakter paling kompleks akan membutuhkan aktor terhebat di dunia.

Peran sebagai Victor von Doom menambah deretan karya Robert Downey Jr. di 2024. Sebelumnya dia berperan sebagai Lewis Strauss dalam Oppenheimer yang membuatnya memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung terbaik. Dia juga sempat tampil mini-seri The Sympathizer di HBO, di mana ia berperan sebagai agen CIA Claude dan beberapa peran lainnya.

Downey berperan sebagai Iron Man sejak 2008 yang merupakan film pertama pertama Marvel Cinematic Universe, yang dirancang oleh presiden Marvel Studios Kevin Feige. Setelah dia memerankan karakter yang sama dalam sepuluh film lainnya termasuk Iron Man 2, Iron Man 3, The Incredible Hulk, The Avengers, Captain America: Civil War, Avengers : Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame.

Profil Robert Downey Jr

Dilansir dari IMDB, Robert Downey Jr. lahir pada 4 April 1965 di Manhattan, New York. Ia adalah putra dari penulis, sutradara, dan sineas Robert Downey Sir. serta aktris Elsie Downey (née Elsie Ann Ford).

Ayah Robert memiliki keturunan setengah Yahudi Lithuania, seperempat Yahudi Hungaria, dan seperempat Irlandia, sementara ibunya adalah keturunan Inggris, Skotlandia, Jerman, dan Swiss-Jerman. Robert dan saudarinya, Allyson Downey, tumbuh dalam lingkungan seni peran sejak usia dini.

Mereka berdua terlibat dalam dunia film dan seni peran sejak kecil, yang mendorong Downey Jr. untuk belajar di Stagedoor Manor Performing Arts Training Center di New York. Pada 1982, Downey memutuskan keluar dari Santa Monica High School untuk mengejar karir akting secara penuh.

Downey Jr. memulai debutnya sebagai aktor pada usia lima tahun dalam film Pound (1970), yang ditulis dan disutradarai oleh ayahnya. Sejak itu, ia terus membangun portofolio filmnya sepanjang 1980-an dan 1990-an dengan peran dalam Tuff Turf (1985), Weird Science (1985), True Believer (1989), dan Wonder Boys (2000).

Pada 1992, Downey menerima nominasi Academy Award dan memenangkan British Academy Award untuk Aktor Terbaik atas perannya dalam film Chaplin (1992), di mana ia memerankan tokoh legendaris Charlie Chaplin. Dalam Short Cuts (1993) karya Robert Altman, Downey berperan sebagai calon seniman tata rias film yang sahabatnya melakukan pembunuhan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2000, Downey bermain bersama Michael Douglas dan Tobey Maguire dalam Wonder Boys yang disutradarai oleh Curtis Hanson. Dalam komedi drama ini, Downey memerankan agen sastra biseksual. Pada 2001, Downey memulai debut televisi dengan bergabung dalam serial Fox-TV Ally McBeal (1997) sebagai pengacara Larry Paul.

Untuk peran ini, ia memenangkan Golden Globe Award untuk Penampilan Terbaik oleh Aktor dalam Peran Pendukung dalam Serial, Mini-Serial, atau Film Televisi, serta Screen Actors Guild Award untuk Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria dalam Serial Komedi. Selain itu, Downey dinominasikan untuk Emmy untuk Aktor Pendukung Luar Biasa dalam Serial Komedi.

Ia memulai debut musiknya dengan album "The Futurist" pada label Sony Classics pada 23 November 2004. Album ini menampilkan delapan lagu asli yang ditulis oleh Downey dan dua lagu cover yang menunjukkan bakat menyanyi dan musiknya.

Pada Mei 2008, Downey meraih pujian kritis dan sukses box office di seluruh dunia untuk perannya dalam Iron Man (2008). Film adaptasi dari komik Marvel yang disutradarai oleh Jon Favreau. Film ini dibintangi oleh Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, dan Terrence Howard.

Pada Agustus 2008, Downey membintangi komedi Tropic Thunder (2008) bersama Ben Stiller dan Jack Black, dan menerima nominasi Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik untuk perannya sebagai Kirk Lazarus.

Pada Desember 2009, Downey membintangi film aksi-petualangan Sherlock Holmes (2009) yang disutradarai oleh Guy Ritchie, bersama Jude Law dan Rachel McAdams. Film ini membuat Downey memenangkan Golden Globe untuk Penampilan Terbaik oleh Aktor dalam Film Komedi atau Musikal pada Januari 2010.

Downey juga kembali bekerja sama dengan sutradara Jon Favreau dan mengulangi perannya sebagai Tony Stark/Iron Man dalam sekuel yang sangat sukses, Iron Man 2 (2010), yang dibintangi oleh Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, dan Mickey Rourke.

Downey dihormati oleh Time Magazine dalam daftar Time 100 pada 2008, yakni sebuah daftar tahunan dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Penghargaan yang ia terima meliputi dua nominasi Academy Award, tiga kemenangan Golden Globe, banyak nominasi dan kemenangan penghargaan lainnya, serta kesuksesan populer dan komersial yang luar biasa, terutama dalam perannya sebagai Sherlock Holmes dan Tony Stark.

MICHELLE GABIRELA | YUNIA PRATIWI | IMDB

Pilihan Editor: Karakter Doctor Doom yang Diperankan Robert Downey Jr. di Film Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars