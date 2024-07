Sempat Batal Casting, Suzy Mempertimbangkan Main dalam Drama Thriller Delusion

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suzy sedang mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam drama terbaru berjudul Delusion. Drama tersebut diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Sebelum Suzy, Han So Hee dan Ryu Jun Yeol juga pertama ditawari peran dalam drama itu.

Agensi Management SOOP, membenarkan bahwa Suzy menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut. “Memang benar Suzy menerima tawaran untuk membintangi ‘Delusion’ dan saat ini sedang meninjau tawaran tersebut," pernyataan agensi seperti dikutip dari laman Soompi.

Baca juga: Jawaban Park Bo Gum Ketika Dijodohkan Netizen dengan Suzy

Pernyataan serupa juga datang dari rumah produksi Showbox,. "Kami belum menandatangani kontrak resmi, tapi kami secara positif meninjau penampilan Suzy untuk Delusion," kata perwakilan Showbox, Selasa 30 Juli 2024.

Delusion drama thriller

Delusion merupakan drama thriller misteri yang berlatar Gyeongseong tahun 1935 dan Shanghai tahun 1800-an. Drama ini menceritakan kejadian misterius yang dialami pelukis Yun Yi Ho melukis wanita misterius Song Jung Hwa. Seiring berjalannya waktu identitas wanita itu pun terungkap.

Suzy akan memerankan Song Jung Hwa, wanita vampir misterius. Menurut laporan sebelumnya, dia adalah aktris pertama yang menerima tawaran casting dalam tahap perencanaan Delusion. Tetapi pada saat itu, castingnya dibatalkan karena tidak dapat menemukan jadwal yang tepat. Setelah penyesuaian periode produksi, dia dihubungi lagi dan menerima tawaran casting sebagai Song Jung Hwa.

Drama yang didasarkan pada webtoon yang dirilis tahun 2020 itu disutradarai oleh Han Jae Rim. Sebelumnya, dia pernah menyutradari film The Show Must Go On, The King, dan Emergency Declaration.

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya pada bulan Maret, Han So Hee dan Ryu Jun Yeol menerima tawaran casting untuk membintangi Delusion. Namun keduanya batal mengikuti casting setelah kabar perpisahan mereka terungkap pada April 2024. "Diskusi mengenai penampilan Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Delusion telah dihentikan. Produksi Delusion akan berjalan apa adanya," kata Showbox saat itu.

Agensi Ryu Jun Yeol, C-JeS Studios, membenarkan pembatalan itu karena kontroversi hubungan aktor Reply 1988 itu dengan Han So Hee. Agensi juga merasa bertanggung jawab akan hal tersebut. .

SOOMPI | SPORTS SEOUL

Pilihan editor: Pamer Foto Gemas dengan Park Bo Gum saat Syuting, Suzy Tuai Beragam Pujian