Fakta Drama Our Movie yang Akan Dibintangi Nam Goong Min

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Nam Goong Min akan membintangi drama terbaru tvN berjudul Our Movie atau Our Film. Menanggapi laporan tersebut, agensi Nam Goong Min, 935 Entertainment, mengonfirmasi bahwa aktornya sedang mempertimbangkan tawaran untuk berperan sebagai sutradara dalam cerita drama ini.

Drama Korea ini menawarkan premis yang menarik dan mendalam, yang tentunya akan menambah daya tarik bagi para penggemar dan penonton drama Korea. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang drama Our Film.

Plot Cerita Drama

Dilansir dari My Drama List, Our Movie mengisahkan seorang sutradara film yang mengalami sophomore slump atau kegagalan kedua, setelah sukses dengan proyek pertamanya. Karakter sutradara yang diperankan Nam Goong Min bernama Lee Je Ha, ia menghadapi tantangan dalam mencari proyek baru setelah debut filmnya meraih keberhasilan di berbagai festival film.

Sementara itu, seorang aktris yang sedang menghadapi penyakit terminal mencoba untuk hidup sebagai tokoh utama dalam kehidupan sendiri saat-saat terakhirnya. Drama ini menggambarkan pencarian makna dan pemenuhan diri dalam menghadapi akhir hidup.

Peran Nam Goong Min

Nam Goong Min akan memerankan Lee Je Ha, seorang sutradara film yang berencana membuat film tentang pasien yang sakit parah dengan pemeran utama yang benar-benar mengalami kondisi tersebut.

Karakter Lee Je Ha adalah seorang sutradara yang sukses di awal kariernya dengan film debutnya yang berbasis pada naskahnya sendiri, namun kini hidup dalam keadaan yang suram tanpa arah yang jelas.

Peran ini diharapkan akan memperlihatkan kemampuan akting Nam Goong Min yang telah terbukti, setelah ia memenangkan penghargaan Aktor Terbaik dalam kategori televisi di Baeksang Arts Awards ke-60 untuk penampilannya dalam drama My Dearest.

Produksi

Menurut Soompi, drama ini akan disutradarai oleh Lee Jung Heum yang dikenal melalui karyanya, Inspector Koo (2021) dan Nobody Knows (2020). Lee Jung Heum telah menunjukkan kemampuannya dalam mengarahkan drama-drama yang kompleks dan penuh emosi, sehingga diharapkan Our Movie juga akan menampilkan kualitas produksi yang tinggi.

Naskah drama ini ditulis oleh Han Ga Eun dan Kang Kyung Min, yang terkenal dengan kemampuannya dalam menciptakan cerita yang mendalam dan menggugah. Dengan kombinasi antara cerita yang emosional, peran yang menantang, dan kru produksi yang berpengalaman, Our Movie diharapkan dapat menjadi salah satu drama yang paling dinanti.

Penampilan Nam Goong Min sebagai sutradara film yang berjuang dengan ide-ide kreatif, serta peran sang aktris yang berfokus pada penyakit parah menjadi elemen kunci untuk menarik perhatian penggemar menonton drakor ini.

Pilihan Editor: Nam Goong Min Disebut Pakai Steroid, Unggahan Foto Buktikan Faktanya