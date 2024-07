Perjalanan Karier Park Bo Young yang Menangkan Penghargaan Blue Dragon Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Park Bo Young baru-baru ini meraih penghargaan di ajang Blue Dragon Awards. Ia memenangkan kategori Aktris Terbaik atas penampilannya dalam drama Daily Dose of Sunshine.

Dalam drama Korea tersebut, Park Bo Young berperan sebagai perawat di bangsal psikiatri di sebuah rumah sakit. Ia merawat pasien yang mengalami berbagai gangguan mental, termasuk depresi. Karakter yang diperankan oleh Park Bo Young juga didiagnosis menderita depresi setelah menyaksikan kematian salah satu pasiennya.

Penggambaran karakter yang mendalam oleh Park Bo Young berhasil memukau para penonton, sehingga layak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Saat menerima penghargaan, Park Bo Young menyampaikan pidato yang penuh emosi dan menyentuh hati. Di akhir pidatonya, ia dengan penuh air mata menyampaikan pesan penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit.

“Jika ada seseorang yang sedang melewati malam yang sangat gelap dan panjang, saya berharap kalian tidak terlalu lelah, bertahanlah hingga akhir, dan lihatlah pagi yang akan datang,” ujar Bo Young, disadur dari Koreaboo.

Perjalanan Karier Park Bo Young

Park Bo Young adalah seorang aktris asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan BH Entertainment. Ia lahir di Jeungpyeong, Chungcheong Utara, Korea Selatan, dan lulus dari Departemen Seni Pertunjukan Universitas Dankook dengan jurusan Teater dan Film. Karier aktingnya dimulai sejak usia 16 tahun dalam drama Secret Campus pada 2006.

Dilansir dari My Drama List, debut Park Bo Young dalam dunia akting dimulai dengan film pendek berjudul Equal yang dibuat oleh klub produksi video sekolah menengahnya.

Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi film Scandal Makers pada 2008. Perannya sebagai ibu tunggal remaja yang kembali berhubungan dengan ayahnya yang seorang selebriti membawa Park Bo Young memenangkan penghargaan Aktris Baru Terbaik dan Penghargaan Popularitas di Baeksang Arts Awards ke-45.

Masa Hiatus dan Kembali ke Panggung

Dikutip dari Kprofiles, pada 2010, karier Park Bo Young sempat terhenti karena perselisihan hukum dengan agensi manajemennya, Humane Entertainment, dan perusahaan produksi film Botem. Perselisihan hukum ini membuatnya absen dari dunia akting selama beberapa tahun.

Ia kembali pada 2012 dengan film romantis fantasi A Werewolf Boy. Film ini menjadi salah satu melodrama Korea paling sukses sepanjang masa, menandai kembalinya Park Bo Young ke sorotan publik.

Pada 2015, Park Bo Young kembali ke layar kaca dengan peran ganda dalam drama romansa supernatural Oh My Ghost. Penampilannya dalam drama ini membuatnya menjadi salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di televisi. Selain itu, Park Bo Young juga dikenal melalui perannya dalam drama kabel Strong Woman Do Bong Soon pada 2017, yang menjadi salah satu drama kabel Korea dengan rating tertinggi sepanjang masa.

Wanita berusia 34 tahun ini juga membintangi film romantis On Your Wedding Day pada 2018, yang menjadi film romantis paling banyak ditonton di Korea Selatan pada tahun rilisnya. Meskipun sempat mengumumkan bahwa ia akan beristirahat untuk pemulihan operasi pengangkatan bekas luka di lengannya pada 2019, ia kembali aktif dalam industri hiburan.

Kemenangan di Blue Dragon Awards

Pada 2023, Park Bo Young membintangi thriller bencana Concrete Utopia yang menjadi perwakilan resmi Korea Selatan untuk fitur internasional di Academy Awards ke-96. Selain itu, ia juga tampil dalam serial Netflix Daily Dose of Sunshine, sehingga berhasil mengantarkannya meraih penghargaan Aktris Terbaik di ajang Blue Dragon Series Awards. Hal itu menasbihkan dirinya sebagai salah satu aktris terbaik di Korea Selatan.

Pilihan Editor: Moving Borong 3 Penghargaan di Blue Dragon Series Awards 2024, Termasuk Daesang