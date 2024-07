Kemeriahan Konser Sheila On 7 Tunggu Aku di Samarinda, Semangat Lanjut ke Kota Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sheila On 7 sukses membuka rangkaian tur "Tunggu Aku Di" di Stadion Utama Kaltim Palaran, Samarinda pada Sabtu, 27 Juli 2024. Duta dan kawan-kawan memulai konser dengan membawakan lagu "Pejantan Tangguh" yang langsung menghentak para penonton di malam minggu kemarin.

Dilanjutkan dengan lagu-lagu populer Sheila On 7 lainnya, seperti "Jadikanlah Aku Pacarmu", "Film Favorit", "Sephia", hingga "Sahabat Sejati". Total ada 22 lagu romantis Sheila On 7 yang dinyanyikan. Konser ini ditutup dengan lagu "Tunggu Aku di Jakarta" yang sejalan dengan judul turnya.

Tidak hanya masyarakat Samarinda, penonton konser Sheila On 7 juga rupanya dipenuhi oleh penggemar dari berbagai kota hingga negara. "Bertahun-tahun kami tidak main ke Samarinda. Momen ini akhirnya sekaligus jadi ajang reuni untuk Sheila On 7 dan para Sheilagank dari Samarinda dan sekitarnya. Bahkan tadi ada juga yang dari Banjarmasin, Jambi, Makassar, Jakarta dan Malaysia. Semangat di konser pembuka ini akan kami bawa terus di kota-kota berikutnya. Tungguin ya!” kata Adam Muhammad Subarkah, bassist Sheila On 7 dalam siaran pers.



Konser Sheila On 7 "Tunggu Aku Di" di Stadion Utama Kaltim Palaran, Samarinda, Sabtu, 27 Juli 2024. Dok. Antara Suara

Dua Band Pembuka di Konser Sheila On 7 Samarinda



Good Morning Everyone dan Murphy Radio tampil sebagai pembuka konser Sheila On 7 di Samarinda. Penampilan keduanya di awal mampu membuat pertunjukan menjadi lebih meriah.

Good Morning Everyone merupakan band asal Semarang yang terpilih sebagai band pembuka seluruh titik konser Sheila On 7 “Tunggu Aku Di". Mereka berhasil menghidupkan suasana dengan lagu yang bernuansa “Sheila On 7 banget”. Sementara itu, Murphy Radio, emerging band dari Samarinda, memberikan sensasi ngonser yang cukup berbeda dengan membawakan genre musik mathrock.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan luar biasa dari seluruh pihak terkait serta Sheila Gank yang hadir. Kehangatan dan antusiasme semua pihak membuat konser ini menjadi sangat spesial. Kami bangga bisa memulai tur ini di Samarinda dan berharap semangat ini terus menyala di kota-kota selanjutnya. Tentunya kami ingin kembali ke Samarinda," kata Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara selaku promotor.



Pertunjukan kembang api di konser Sheila On 7 "Tunggu Aku Di" di Stadion Utama Kaltim Palaran, Samarinda, Sabtu, 27 Juli 2024. Dok. Antara Suara

Sheila On 7 Disambut Hangat di Samarinda



Stadion Utama Kaltim Palaran tidak digunakan untuk kegiatan berskala besar selama lebih dari satu dekade terakhir. Berkat kerjasama dan dukungan yang diberikan memungkinkan konser Sheila On 7 “Tunggu Aku Di Samarinda”, stadion berkapasitas 60 ribu orang itu kini semakin dilengkapi dengan berbagai fasilitas supaya penonton merasa nyaman.

"Kami juga sangat senang kehadiran kami di Samarinda disambut dengan hangat, terlebih dengan diizinkannya kami menggunakan stadion Palaran sebagai venue konser pembuka 'Tunggu Aku Di'. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, pemerintah kota Samarinda, kepolisian dan seluruh mitra dalam konser ini,” kata Ayu.

CEO GOLDLive Indonesia Faqih Mulyawan menyampaikan bahwa promotor berusaha maksimal memberikan fasilitas memadai selama konser. "Kami sangat berusaha mengoptimalkan Stadion Palaran untuk konser Sheila On 7 ini agar seluruh Sheila Gank yang hadir dapat dengan nyaman menikmati waktu selama menunggu penampilan Sheila On 7. Sejumlah fasilitas kami siapkan, mulai dari medis yang dilengkapi mini ICU, musholla, area makanan, termasuk toilet dalam jumlah banyak," kata Faqih.

Setelah sukses menggelar konser di Samarinda, Sheila On 7 siap melanjutkan tur mereka ke Makassar, Pekanbaru, Medan, dan Bandung.

