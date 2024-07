Rekomendasi 5 Drama Korea Genre Komedi Romantis Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea dikenal dengan alurnya ceritanya yang memikat dan beragam genre dan meraih popularitas luar biasa di seluruh dunia. Di antara beragam genre, komedi menjadi salah satu favorit penonton, menawarkan pelarian yang menyenangkan ke dunia yang penuh dengan tawa, humor, dan momen yang mengharukan. Berikut rekomendasi drama Korea komedi romantis yang dapat menjadi pilihan Anda.

1. Miss Night and Day (2024)



Dilansir dari theteenmagazine.com, Miss Night and Day telah meroket dalam rating pemirsa sejak episode pertamanya dirilis pada 15 Juli 2024. Dengan rating puncak 9 persen di Seoul dan 8,3 persen secara nasional, Miss Night and Day tidak diragukan lagi merupakan drama Korea terpopuler pada bulan Juli 2024, dan komedi romantis yang wajib ditonton tahun ini. Ketika Lee Mi Jin diperankan oleh Jung Eun Ji terbangun sebagai wanita berusia 50 tahun di siang hari dan menjadi dirinya yang berusia 20 tahun di malam hari, ia menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pekerjaan yang selalu ia idamkan. Dengan romansa dan premis yang lucu, Miss Night and Day tidak akan mengecewakan Anda dan akan membuat Anda tertawa sepanjang waktu.

2. Business Proposal (2022)

Drama Korea ini dibintangi oleh Kim Se Jeong yang berperan sebagai Shin Ha Ri dan Ahn Hyo Seop sebagai Kang Tae Moo. Ha Ri yang menutupi kesalahan temannya, muncul pada kencan buta untuk menakut-nakuti pelamar temannya, keadaan dengan cepat memanas ketika dia menyadari bahwa pria yang ditemuinya adalah CEO perusahaannya. Dilansir dari theteenmagazine.com, drakor ini dikemas dengan alur cerita romantis tentang sahabat Ha Ri, masalah keluarga, dan adegan rekan kerja yang lucu.

3. Strong Girl Do Bong Soon (2017)

Strong Girl Bong Soon memadukan komedi dengan unsur romansa dan fantasi untuk menciptakan pengalaman menonton yang benar-benar unik. Dilansir dari herzindagi.com, serial ini berkisah tentang Do Bong Soon, seorang wanita muda yang diberkahi kekuatan super. Ia menghadapi tantangan hidup sehari-hari sambil menyeimbangkan kemampuannya yang luar biasa, termasuk pekerjaannya sebagai pengawal seorang CEO. Drama ini memiliki perpaduan sempurna antara situasi lucu dan momen menyentuh hati yang menggemaskan.

4. Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Dilansir dari airtel.in, drakor ini menceritakan kisah Yoon Hye Jin, seorang dokter gigi sukses yang bekerja di sebuah klinik di Gangnam, menyukai hidupnya sebagai wanita lajang yang makmur. Namun, rasa keadilan alaminya sering kali menjauhkannya dari jalan kesuksesan tertentu. Ketika dia tiba-tiba diberhentikan, dia memutuskan untuk menghabiskan ulang tahun mendiang ibunya di dusun pantai Gongjin, berharap untuk berhubungan kembali dengan kenangan masa kecilnya yang tercinta. Selama kunjungan ini, dia bertemu dengan seorang pria aneh bernama Hong Du Sik, yang memasuki hidupnya setelah salah satu sepatu hak tingginya yang mahal jatuh ke air.

5. What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

Dilansir dari theteenmagazine.com, drakor ini menceritakan tentang Kim Mi So yang diperankan oleh Park Min Young adalah sekretaris Lee Young Joon diperankan oleh Park Seo Joon, dan peran serta rutinitas mereka telah ditetapkan selama bertahun-tahun. Namun, ketika Kim Mi So memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris, Lee Young Joon mencoba berbagai cara untuk mengubah pikirannya, bahkan sampai ekstrem. Dengan saudara laki-laki yang telah lama hilang, latar belakang yang misterius, dan cinta segitiga yang melibatkan kecemburuan, What's Wrong with Secretary Kim menjadi salah satu drama Korea komedi romantis paling ikonik.

Pilihan Editor: 5 Drama Korea yang Tayang pada Awal Agustus 2024