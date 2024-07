Robert Downey Jr. Kembali Berperan dalam Film Avengers Sebagai Doctor Doom

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Downey Jr. akan kembali lagi berperan dalam dua film Avengers, yaitu Avengers: Doomsday yang akan dirilis pada Mei 2026, dan Avengers: Secret Wars pada Mei 2027. Downey akan memerakan Doctor Doom atau Victor don Doom yang jahat. Selain itu dua bersaudara Joe dan Anthony Russo, juga ditunjuk sebagai sutradara dua film tersebut.

Robert Downey Jr, sebelumnya mengatakan bahwa dia terbuka untuk kembali ke Marvel Cinematic Universe. Apalagi namanya semakin dikenal publik sejak membintangi Iron Man atau Tony Stark pada tahun 2008. Namun dia pensiun setelah karakternya darlam Avengers: Endgame tahun 2019 tewas untuk menyelamatkan alam semesta. Meski begitu, para penggemarnya pun berspekulasi bahwa dia akan kembali sebagai Tony Stark.

Teka-teki itu akhirnya terjawab saat presentasi Marvel di San Diego Comic-Con, pada Sabtu 27 Mei 2024. Joe Russo mengatakan jika ingin menampilkan Doctor Doom, sebagai salah satu karakter paling kompleks akan membutuhkan aktor terhebat di dunia.

“Sebagai bukti kemungkinan yang tak terbayangkan dari Marvel Universe, kami memberikan Anda satu-satunya orang yang bisa memerankan Victor von Doom… ” ujarnya.

Kemudian seorang pria mengenakan setelan jas hijau dan bertopeng melangkah maju dan membuka kedoknya. Dia adalah Robert Downey Jr. “Topeng baru, tugas yang sama,” kata Downey, di sambut tepuk tangan meriah dari penonton.

Karier Robert Downey Jr. selama tahun 2024

Peran sebagai Victor von Doom menambah deretan karya Robert Downey Jr. di tahun 2024. Sebelumnya dia berperan sebagai Lewis Strauss dalam Oppenheimer , yang membuatnya memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung terbaik. Dia juga sempat tampil mini-seri “The Sympathizer” di HBO, di mana ia berperan sebagai agen CIA Claude dan beberapa peran lainnya.

Downey berperan sebagai Iron Man sejak tahun 2018 yang merupakan film pertama pertama Mavel Cinematic Universe, yang dirancang oleh presiden Marvel Studios Kevin Feige. Setelah dia memerankan karakter yang sama dalam sepuluh film lainnya termasuk Iron Man 2, Iron Man 3, The Incredible Hulk, The Avengers, Captain America: Civil War, Avengers : Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame.

Perubahan judul Avengers 5

Selain itu, hal menarik lainnya perubahan judul Avengers: Doomsday atau disebut juga Avengers 5. Dua tahun lain diberi judul Avengers: The Kang Dynasty, dan akan dibintangi oleh Jonathan Majors sebagai penjahat penjelajah waktu. Namun karena aktor tersebut dinyatakan besalah atas pelecehan dan penyerangan terhadap mantan pacarnya, Marvel Studios pun menggantinya dan merombak judul filmnya.

