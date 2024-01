Dian Sastrowardoyo Harus Berjuang Secara Mental dan Fisik di Serial Ratu Adil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dian Sastrowardoyo menjadi pemeran utama dalam serial terbaru berjudul Ratu Adil. Dia berperan sebagai Lasja, perempuan yang dalam waktu singkat hidupnya berubah 180 derajat, dari seorang ibu rumah tangga menjadi perempuan luar biasa yang harus berjuang secara mental dan fisik demi menjaga keluarganya.

Aktris yang akrab disapa Dian Sastro ini mengungkapkan Lasja sangat berbeda dengan karakter-karakter yang sudah pernah diperankannya. Menurutnya, karakter Lasja sangat menarik sehingga tidak ada alasan untuk menolak tawaran bermain di serial Ratu Adil.

"Di sini saya berperan sebagai perempuan modern, yang harus beradegan action, melibatkan emosi yang besar dan bertransformasi dari ibu rumah tangga yang terbiasa mengurusi anak-anak, kemudian harus mengurus bisnis keluarganya, bahkan bisnis yang ‘gelap.’ Pokoknya menarik sekali dan saya tidak mau melewatkan untuk tidak terlibat di Ratu Adil." kata Dian dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 25 Januari 2024.



Sisi Berbeda dari Dian Sastrowardoyo

Ratu Adil merupakan serial hasil kolaborasi Vidio dan Frontier Pictures. Serial ini diproduseri oleh Wicky V. Olindo dan Timo Tjahjanto, disutradarai oleh Tommy Dewo dan Ginanti Rona, ditulis oleh Upi dan Tommy Dewo, berdasarkan cerita dari Sigi Wimala dan Upi.

Dian Sastrowardoyo dalam serial Ratu Adil. Dok. Vidio

Tommy Dewo mengatakan bahwa Ratu Adil memiliki cerita yang sangat luas, memiliki intrik yang tidak diduga melalui berbagai karakter yang akan ditampilkan, dan aspek keluarga yang penuh dinamika.

“Selayaknya seorang ibu yang menyayangi keluarganya, Lasja (Dian Sastro) rela melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Bahkan, apabila itu mengharuskan ia untuk mengangkat senjata dan bela diri. Kalian akan melihat sosok Dian Sastro yang berbeda dengan yang kalian lihat selama ini," kata Tommy.



Timo Tjahjanto Sebut Dian Sastrowardoyo Pilihan yang Tepat untuk Ratu Adil

Timo Tjahjanto selaku produser dan founder Frontier Pictures mengaku sangat antusias dalam menggarap serial ini bersama Dian Sastro. “Premis Ratu Adil ini menarik. Apalagi diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang kualitas aktingnya tidak perlu kita ragukan. Saya dan Dian sudah pernah bekerja sama sebelumya dalam film The Night Comes For Us (TNCFU) dan merasa Dian adalah adalah pilihan yang tepat, merupakan sosok perempuan yang tough dan sangat cocok berlaga dalam series atau film action. Lasja adalah Dian," kata Timo.

Timo menambahkan bahwa ini adalah sebuah kolaborasi yang kuat antara para bintang film dan para filmmakers yang sudah berpengalaman dengan karya-karyanya yang berkualitas. “Biasanya saya sebagai sutradara, kali ini tertantang untuk bekerja di belakang layar sebagai producer. Adapun untuk penyutradaraan, dipercayakan pada dua sineas yaitu Tommy Dewo dan Ginanti Rona. Mereka berdua pernah menjadi tim penyutradaraan saya," katanya.

Ratu Adil akan tayang secara resmi pada Senin, 19 Februari 2024 di Vidio.

