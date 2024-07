Tampil Solo di Jakarta, Key SHINee Makan Sate dan Kerupuk Sebelum Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Key SHINee menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam konser bertajuk "2024 KEYLAND ON : AND ON" pada Sabtu, 20 Juli 2024. Pertunjukan itu berdurasi sekitar dua jam tersebut berlangsung di The Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Ini yang pertama kalinya konser Key SHINee perdana di Indonesia sebagai solois. Sebelumnya, rapper sekaligus desainer itu pernah menggelar konser bersama grupnya, SHINee, delapan tahun yang lalu di Jakarta dalam rangkaian SHINee World Tour V 2016.

Sejak saat itu, Key belum pernah lagi menyapa para penggemarnya, Lil Freaks, dan Shawol –sebutan fans SHINee– di Indonesia melalui konser musik. Karena itu, Key pun mengaku amat sangat merindukan penggemarnya di Indonesia. "Dalam beberapa tahun itu, tentu saya pernah ke Jakarta untuk beberapa acara. Tetapi untuk konser solo ini pertama kalinya. Kalian tahu, aku sangat merindukan kalian," ucap Key dengan tulus.

Cerita Makan Sate dan Jatuh Cinta pada Kerupuk

Konser Key SHINee "2024 KEYLAND ON : AND ON in Jakarta" Sabtu, 20 Juli 2024 di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Foto: TEMPO | Raden Putri.

Untuk melepas rindu dengan para penggemarnya, selain menampilkan sejumlah lagu-lagu hitnya, Key juga menceritakan pengalamannya kembali ke Indonesia. Pelantun lagu "Good & Great" itu bercerita bahwa pesawatnya sempat mengalami keterlambatan sehingga dia baru sampai Indonesia pada Jumat malam, 19 Juli 2024.

Dia juga mengatakan sempat mencicipi sate sebelum konser. Key pun penasaran dengan makanan pendamping yang disajikan berbarengan dengan sate.

"Hari ini makan sate. Itu apa yah gorengan yang muncul barengan sama sate? Yang warna putih, digoreng. Itu enak banget," tanya Key kepada para penggemarnya. Penonton pun sontak menyebutkan kerupuk.

ria kelahiran 1991 itu mengatakan dia sangat menyukai kerupuk. Menurutnya, kerupuk memiliki cita rasa yang sangat enak. Selain itu, kerupuk juga menimbulkan suara yang unik ketika dicelupkan ke dalam saus dan membuatnya meleleh saat disantap.

"I love kerupuk. Di Korea juga ada (makanan) yang mirip (dengan kerupuk). Jadi nggak kaget dan rasanya familier, sangat enak," kata dia. "Kerupuk bagus," tambahnya menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Korea khasnya.

Untuk konser solo perdananya ini, Key menampilkan lebih dari 20 lagu miliknya. Antara lain "Good & Great", "Hologram", "Gasoline", “Killer”, hingga lagu Jepang terbarunya, "Fresh" dan "Tongue Tied”.

RADEN PUTRI

