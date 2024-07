Konser Solo Perdana di Indonesia, Key SHINee: Piye Kabare?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solois asal Korea Selatan, Key SHINee, menggelar konser solo perdananya di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024. Pertunjukan langsung bertajuk "2024 KEYLAND ON : AND ON" itu berlangsung di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Membuka penampilan dengan membawakan lagu "Good & Great," Key tampil menggemaskan dengan atasan hoodie berwarna pink yang dipadukan dengan jaket ungu dan celana bahan bergambar boksillee, karakter boneka representasinya. Saat layar besar di tengah panggung terbuka, solois bernama asli Kim Kibum tersebut pun muncul dan mengundang sorak sorai penonton yang memenuhi ruangan.

Key tampil energik membawakan lagu bergenre dance-pop tersebut. Dengan tarian yang intens dan vokal yang stabil, Key sukses memukau Lil Freaks, sebutan bagi fansnya, dan Shawol–panggilan penggemar SHINee–yang hadir di konser tersebut.

Key Sapa Penggemar dengan Bahasa Indonesia

Sejak kemunculan pertamanya di atas panggung, Key yang juga merupakan member boy group SHINee, berulang kali mengungkapkan rasa rindunya kepada para penggemar. Dia beberapa kali mengatakan, "Jakarta, aku rindu kamu" di sela-sela penampilannya.

Setelah menampilkan lima lagu, mulai dari "Good & Great" hingga "The Duty of Love", Key pun akhirnya menyapa penggemarnya secara resmi. "Halo aku Key SHINee," ucap Key menggunakan bahasa Indonesia.

Konser Key SHINee "2024 KEYLAND ON : AND ON in Jakarta" Sabtu, 20 Juli 2024 di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Rapper sekaligus penari utama SHINee itu juga mengejutkan penggemarnya dengan mengucapkan sejumlah kata dalam bahasa daerah Indonesia. Bahasa daerah yang dipilih Key adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. "Halo piye kabare? Halo kumaha damang?" kata Kibum dengan fasih.

Tak berhenti sampai di situ, penyanyi yang juga fashion desainer ini turut unjuk kemampuannya dalam melafalkan berbagai kalimat dalam bahasa Indonesia. Dia mengaku mengusahakan yang terbaik untuk bisa berinteraksi dengan penggemarnya di Indonesia.

Dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Shawol dan Lil Freaks yang telah hadir di konser solo pertamanya. Dia berharap para penggemar dapat menikmati penampilannya.

"Ini adalah konser solo pertamaku di Indonesia. Terima kasih ya sudah datang dan aku harap kalian bisa menikmati acara ini," ujar Key. Pada konser ini, Key membawakan sejumlah lagu solo populernya. Mulai dari "Good & Great", "Hologram", "Gasoline", "Yellow Tape", hingga lagu Jepang terbarunya, "Fresh" dan "Tongue Tied".

RADEN PUTRI

