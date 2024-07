Lil Freaks Siap-siap, Key SHINee Ungkap Sedang Persiapkan Album Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Key SHINee membawa kabar gembira untuk para Lil Freaks, sebutan fans idol tersebut. Rapper dan penari utama boy group SHINee itu mengumumkan tengah mempersiapkan album Korea terbaru untuk comeback mendatang.

Key SHINee Siapkan Album Korea

Hal itu disampaikan Key dalam konser solo perdananya di Indonesia yang bertajuk, "2024 KEYLAND ON : AND ON". Bertempat di The Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, konser itu digelar Sabtu malam, 20 Juli 2024. "Sekarang memang lagi persiapan untuk album Korea," ucap Key saat sesi chit-chat di sela-sela konser.

Dia juga mengungkapkan beberapa aktivitas yang saat ini sedang dilakukannya. Termasuk perilisan album single Jepang terbarunya yang bertajuk 'Tongue Tied'.

"Akhir-akhir ini saya keluarin single baru. Semuanya sudah dengar (lagu Tongue Tied) dengan baik?" tanya solois bernama asli Kim Kibum itu. Penonton pun kompak mengiyakan.

Selain itu, Key juga mengatakan bahwa dia kini aktif berpartisipasi dalam berbagai variety show, salah satunya Amazing Saturday. Dia pun menanyakan apakah para Lil Freaks dan Shawol, sebutan bagi fans SHINee, menonton acara yang dibintanginya itu. "(Menonton) di televisi? Oh di internet. Ya kita bisa menonton apapun di internet," ujar Key ketika rasa penasarannya sudah terjawab.

Konser Key SHINee "2024 KEYLAND ON : AND ON in Jakarta" Sabtu, 20 Juli 2024 di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Key SHINee Bawakan Dua Lagu Jepang Terbaru

Setelah selesai berbagi cerita dengan para penggemar, Key SHINee melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu dari album single Jepang terbarunya, 'Fresh.' Pada sesi encore, Key juga menampilkan secara khusus 'Tongue Tied' yang baru dirilis pada 25 Juni lalu.

Pada umumnya, lagu-lagu Jepang yang dirilis oleh para idol Korea hanya akan dibawakan di konser yang digelar di Jepang. Karena itu, ini menjadi kejutan tersendiri bagi para penggemar.

Setelah delapan tahun, Key akhirnya kembali ke Indonesia untuk menyapa para penggemarnya dalam rangkaian acara konser musik. Seperti diketahui, Key sempat manggung di Indonesia pada 2016 lalu dalam konser grupnya, SHINee World Tour V. Meski begitu, Key mengatakan membutuhkan waktu cukup lama agar bisa menggelar konser solonya sendiri. Terlebih waktunya harus terpotong karena menjalani wajib militer dan pandemi Covid-19.

RADEN PUTRI

