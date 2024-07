Highlight Konser Key SHINee di Jakarta: Sapa Penggemar dengan Bahasa Daerah Hingga Spoiler Comeback

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran konser Key SHINee yang bertajuk "2024 KEYLAND ON : AND ON in Jakarta" berjalan sukses pada Sabtu, 20 Juli 2024. Berlangsung di The Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, konser solo perdana Key SHINee itu berlangsung selama sekitar 2 jam.

Sejak pertunjukan dimulai pada pukul 19.30 WIB, berbagai keseruan menghiasi penampilan rapper sekaligus penari utama boy group SHINee tersebut. Selain menyajikan penampilan intens dengan vokal dan tarian yang memukau, Key SHINee juga menghibur para penggemarnya dengan sejumlah aksi lucunya.

Berikut rangkuman informasi mengenai highlight konser Key SHINee di Jakarta. Yuk, simak!

1. Sapa Penggemar dengan Bahasa Daerah

Baru beberapa menit acara dimulai, Key sudah mengejutkan penggemar dengan cara uniknya menyapa para penonton yang hadir. Dia mengucapkan sejumlah kata dalam bahasa daerah Indonesia, yakni bahasa Jawa dan bahasa Sunda. "Halo piye kabare? Halo kumaha damang?" kata Kibum dengan fasih.

Sebelumnya, dia memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia usai menampilkan lima lagu, mulai dari "Good & Great" hingga "The Duty of Love".

"Halo aku Key SHINee," ucap dia.

2. Unjuk Kemahiran Berbahasa Indonesia

Sepanjang konser tersebut, Key SHINee berusaha menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa Indonesia. Dia juga beberapa kali menggunakan bahasa Indonesia di sela-sela chit-chatnya. "Ini adalah konser solo pertamaku di Indonesia. Terima kasih ya sudah datang dan aku harap kalian bisa menikmati acara ini," ujar penyanyi bernama asli Kim Kibum tersebut.

Konser Key SHINee "2024 KEYLAND ON : AND ON in Jakarta" Sabtu, 20 Juli 2024 di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Key juga menghibur penonton dengan kerap menirukan kata-kata yang diucapkan oleh translator di belakang panggung. Seperti saat membicarakan tentang penampilan yang harus terus berlanjut agar para penggemar dapat bersenang-senang. "Terus terus terus," kata Key dengan nada yang menggemaskan.

Dia juga selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkenalkan lagu-lagu yang telah dibawakannya. "Lagu yang sudah kalian dengar sejauh ini adalah 'Heartles', 'Hologram', 'BAD LOVE'...," ucapnya.

3. Makan Sate dan Suka Kerupuk

Key mengungkapkan dia sempat mencicipi sate sebelum konser. Dia pun penasaran dengan makanan pendamping yang disajikan berbarengan dengan sate.

"Hari ini makan sate. Itu apa yah gorengan yang muncul barengan sama sate? Yang warna putih, digoreng. Itu enak banget," tanya Key kepada para penggemarnya. Penonton pun sontak menyebutkan kerupuk.

Pria kelahiran 1991 itu mengatakan dia sangat menyukai kerupuk. Menurutnya, kerupuk memiliki cita rasa yang sangat enak. "I love kerupuk. Di Korea juga ada (makanan) yang mirip (dengan kerupuk). Jadi nggak kaget dan rasanya familier, sangat enak," kata dia. "Kerupuk bagus," katanya menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Korea khasnya.

4. Spoiler Comeback

Pada kesempatan itu, penyanyi yang dikenal dengan sebutan Almight Key itu juga membawa kabar gembira untuk para penggemarnya. Key mengumumkan tengah mempersiapkan album Korea terbaru untuk comeback mendatang. "Sekarang memang lagi persiapan untuk album Korea," ucap Key saat sesi chit-chat di sela-sela konser.

Dia juga mengungkapkan beberapa aktivitas yang saat ini sedang dilakukannya. Termasuk perilisan album single Jepang terbarunya yang bertajuk "Tongue Tied." Bahkan, Key mengejutkan penggemar dengan membawakan lagu dari album single Jepang terbarunya, "Fresh" dan "Tongue Tied".

Dalam konser ini, Key juga membawakan sejumlah lagu solo populernya. Mulai dari "Good & Great", "Hologram", "Killer", hingga "Gasoline".

RADEN PUTRI

