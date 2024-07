20 Jadwal Konser Musik Terbaru 2024, Didominasi Idol Korea!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah konser musik dijadwalkan akan digelar di Indonesia sepanjang paruh kedua 2024. Berbagai musisi akan hadir untuk menyapa para penggemarnya dan membawakan karya-karya terbaru mereka.

Bagi Anda yang suka menonton pertunjukan musik secara langsung, maka konser-konser ini sayang untuk dilewatkan. Didominasi oleh konser dari para idol Korea, terdapat juga beberapa konser musik dari artis lokal Indonesia dan Amerika Serikat. Berikut 20 jadwal konser musik terbaru 2024.

1. Key SHINee (20 Juli)

Solois asal Korea Selatan sekaligus anggota boygroup SHINee, Key akan menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada Sabtu, 20 Juli 2024. Konser bertajuk “2024 KEYLAND ON : AND ON in Jakarta itu akan dilaksanakan di The Kasablanka, Jakarta.

2. Suho EXO (10 Agustus)

Member EXO, Suho akan menggelar konser tunggal pertamanya sebagai seorang solois pada 10 Agustus mendatang. Dia bakal tampil menghibur EXO-L, sebutan penggemarnya, di Tennis Indoor Senayan.

3. ENHYPEN (17-18 Agustus)

ENHYPEN di acara Red Carpet Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta pada Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/Marvela.

Telah lama dinantikan, boy group asuhan BELIFT Entertainment, Enhypen akhirnya menggelar konser di Indonesia. Bertepatan dengan HUT RI ke-79, Enhypen akan menyapa para penggemarnya di ICE BSD City Hall 1-2.

4. IVE (24 Agustus)

Setelah sempat diundur, girl group IVE dijadwalkan akan menggelar konsernya di ICE BSD CITY Hall 5-6 pada 24 Agustus mendatang. Tiket pertunjukannya bisa didapatkan melalui platform pemesanan tiket online, tiket.com.

5. aespa (24 Agustus)

Girl group asuhan SM Entertainment, aespa, kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui gelaran “2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: PARALLEL LINE in Jakarta.” Konser Karina Cs itu akan digelar di Beach City International Stadium pada 24 Agustus 2024. Anda bisa mendapatkan tiketnya melalui platform pemesanan tiket online, tiket.com.

6. THE BOYZ (24 Agustus)

Tanggal 24 Agustus 2024 tampaknya menjadi salah satu tanggal favorit para musisi untuk konser di Indonesia. Boy group THE BOYZ pun dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air untuk bertemu para penggemarnya, Deobi, pada 24 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

7. DEPT (24 Agustus)

DEPT Live in Jakarta Concert 2024 bakal dilaksanakan di Balai Sarbini Jakarta. Pihak promotor telah membagikan denah tempat duduk beserta harga dan kategori tiketnya. Adapun tiket dapat dipesan melalui situs www.goersapp.com.

8. RIIZE (31 Agustus)

Belum setahun sejak debut pertamanya pada 23 September 2024 lalu, boy group RIIZE telah mengumumkan akan menggelar fanmeeting dan konser atau Fancon pertamanya di Indonesia. Digelar di Hall 5 ICE BSD Tangerang, Fancon itu akan bertajuk “2024 RIIZE FAN-CON ‘RIIZING DAY’ in JAKARTA.”

9. eaJ (4 September)

Jae Park atau yang dikenal dengan nama panggung eaJ akan menggelar konser pada 4 September mendatang di Bengkel Space, Jakarta. Ini merupakan konser tunggal pertamanya sebagai seorang solois setelah hengkang dari band yang telah membesarkan namanya, DAY6.

10. Red Velvet (7 September)

Red Velvet. Foto: Instagram/@redvelvet.smtown.

Merayakan 10 tahun anniversary debut, girl group Red Velvet akan menggelar Fancon di Beach City International Stadium. Fancon tersebut akan bertajuk “2024 Red velvet FANCON TOUR Happiness: My Dear, ReVe1uv in Asia.”

11. Bruno Mars (13-14 September)

Penyanyi kenamaan Amerika Serikat, Bruno Mars dijadwalkan menggelar konser di Indonesia selama dua hari pada 13 dan 14 September mendatang. Konser tersebut akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS).

12. Super Junior Asia Tour (14 September)

Kabar gembira untuk ELF, sebutan penggemar Super Junior, Indonesia. Boy group yang dipunggawai Leeteuk Cs ini akan kembali menggelar konser di Indonesia yang bertajuk “SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime in Jakarta” di Beach City International Stadium.

13. Kahitna (17 September)

Kahitna. Dok. Musica Studios.

Menuju perjalanan karier di industri musik yang ke-40 tahun, grup musik Indonesia Kahitna akan menggelar konser pada 17 September 2024. Konser bertajuk “2 Tahun Menuju 40” itu akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

14. Doyoung (21 September)

Anggota boygroup NCT, Doyoung akan menggelar konser tunggal pertamanya sebagai seorang penyanyi solo di Indonesia pada 21 September mendatang. Bertajuk “2024 Doyoung Concert [Dear Youth,] in Jakarta itu bakal berlangsung di ICE BSD Hall 1, Tangerang.

15. TXT (2 Oktober)

TXT kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian “Tomorrow X Together World Tour ACT:PROMISE in Jakarta” pada 2 Oktober 2024. Grup yang beranggotakan Yeonjun, Soobin, Boemgyu, Taehyun, dan HueningKai ini akan menyapa penggemarnya di ICE BSD Hall, Tangerang.

16. WayV (5 Oktober)

Sempat menggelar fan meeting pada 2023 lalu, WayV kini datang ke Indonesia untuk menyapa penggemarnya dalam konser bertajuk “2024 WayV CONCERT [ON THE Way]” pada 5 Oktober 2024. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai venue acara, seatplan, maupun harga tiketnya.

17. John Legend (6 Oktober)

Penyanyi, pianis, dan penulis lagu John Legend bakal menggelar konser bertajuk ‘An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories’ di Indonesia. Pertunjukan musik itu akan digelar pada 6 Oktober 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

18. ZEROBASEONE (26 Oktober)

Setahun setelah debut resminya, boygroup hasil survival, ZEROBASEONE akan mampir ke Indonesia dalam rangkaian tur perdananya. Zhang Hao Cs bakal menyapa para penggemarnya di ICE BSD Hall 5-6, Tangerang.

19. DPR IAN (14 Desember)

Christian Yu atau yang lebih dikenal dengan nama panggung DPR IAN mengumumkan akan menggelar konser bertajuk THE DREAM REBORN WORLD TOUR 2024 di Beach City International Stadium. Penjualan tiket konser solois asal Australia ini akan dimulai pada 14 Agustus 2024 mendatang.

20. Stray Kids (21 Desember)

Jadwal konser musik terbaru 2024 selanjutnya adalah Stray Kids World Tour . Konser tunggal ketiga Straykids di Indonesia itu akan digelar di Stadion GBK Madya Senayan, Jakarta pada 21 Desember 2024.

RADEN PUTRI| INSTAGRAM

