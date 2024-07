Bawakan Gala Bunga Matahari di We The Fest 2024, Sal Priadi Bikin Penonton Menangis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Sal Priadi tak melewatkan kesempatan untuk menampilkan salah satu lagu paling baru dan laris di kalangan penggemarnya baru-baru ini, “Gala Bunga Matahari”, di panggung We The Fest 2024 (WTF24). Lagu penyampai pesan kerinduan kepada orang terkasih yang telah tiada tersebut sukses menjadi sebab cucuran air mata dari para penonton yang hadir di hari pertama WTF24, Jumat, 19 Juli 2024.

“Sebut doa itu di dalam hati kalian, selama lagu ini diputar,” ucap penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut mengikuti bagian chorus yang dibawakan kelompok paduan suara terdiri dari anak-anak kecil di awal penampilan.

“Untuk mereka yang sudah berpulang meninggalkan kita semua,” kata Sal melanjutkan, menambah suasana haru sebelum masuk ke dalam lagu "Gala Bunga Matahari".

Tampil di panggung terbuka “Park Stage”, Sal Priadi menampilkan banyak lagu dari album terbarunya, MARKERS AND SUCH PENS FLASHDISKS. Dari lima belas track yang terdapat dalam album, beberapa yang ia bawakan di acara We The Fest 2024 yang ke-10 itu adalah “Zuzuzaza”, “Mesra-Mesraannya Kecil-Kecilan Dulu”, “I'd Like to Watch You Sleeping”, dan yang pasti “Gala Bunga Matahari”.

Sal Priadi Ciptakan Momen Haru di Panggung We The Fest 2024

Apabila ditelisik dari muatannya, lagu Sal Priadi yang berdurasi 3 menit lebih 29 detik tersebut menceritakan sudut pandang seseorang yang sedang mengalami kehilangan. Lirik yang membangun lagu tersebut bagai sebuah cerita tentang kerinduan seseorang yang memproyeksikan orang terkasihnya yang sudah tiada bagai bunga matahari yang mekar di taman. Bahwa masih ada kebahagiaan yang pada akhirnya bisa ditemukan meski saat menghadapi kesedihan.

Lagu dengan musik menenangkan dan lirik yang relevan dengan kisah banyak orang tersebut segera menjadi viral setelah perilisannya pada 30 April 2024 lalu. Sehingga, tidak mengherankan melihat reaksi penonton penampilan Sal Priadi di We The Fest 2024 yang larut dalam suasana haru.

Hingga tulisan ini dibuat, lagu yang melibatkan Gala Yudhatama (Hursa) dalam pembuatannya ini telah didengar lebih dari 18 juta kali di layanan musik Spotify. Video musik yang diunggah di YouTube juga sudah ditonton sebanyak lebih dari 3 juta kali. Lagu “Gala Bunga Matahari” yang diunggah secara resmi di platform TikTok oleh Sal Priadi juga sudah digunakan lebih dari 117 ribu kali dalam beragam foto dan video.

Keseruan Penampilan Sal Priadi di We The Fest 2024

Selain bersama beberapa anak kecil dalam paduan suara, penampilan Sal Priadi di We The Fest 2024 ikut diramaikan dengan kolaborasi menarik lain. Ia mengajak suami dari aktris Tara Basro, Daniel Adnan, dalam lagu “Dari Planet Lain” yang naik ke panggung mengenakan pakaian dengan warna mencolok sebagaimana penampilannya di dalam video klip lagu tersebut. Sal juga mengajak penyanyi Petra Sihombing untuk berkolaborasi dalam lagu “Kita Usahakan Rumah Itu” dan “Mesra-Mesraannya Kecil-Kecilan Dulu”.

Mendekati tengah malam, Sal Priadi juga bergabung di panggung "This Stage is Bananas" dan berkolaborasi dengan Dipha Barus. Ia menyanyikan dua lagu, "Mencintaimu" milik Kris Dayanti dan "Dari Planet Lain" miliknya, yang sudah diaransemen dengan musik DJ khas Dipha Barus.

Selain Sal Priadi, musisi lain yang tampil di panggung “Park Stage” pada hari pertama adalah Jordan Susanto sebagai pembuka, diikuti oleh Jubilee Marisa, band rock The Sigit, dan pelantun “TV Tower” Joplyn. Untuk hari kedua, Prag, Xandega, Avhath, Satine Zaneta, Guu, dan Bilal Indrajaya akan meramaikan We The Fest 2024 di panggung yang sama. Jadwal lengkap penampilan lineup WTF24 bisa dilihat di laman Instagram resminya, @we.the.fest.

