Nadin Amizah Bawa Pesan Free Palestine ke Panggung We The Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu berbakat, Nadin Amizah menyelipkan pesan kemanusiaan untuk kemerdekaan rakyat Palestina pada pertunjukannya di pagelaran musik We The Fest 2024 (WTF24). Di pertengahan penampilannya, pesan bertuliskan “FREE PALESTINE” dimunculkan besar-besar di layar panggung “This Stage is Bananas” pada malam pertama WTF24 pada Jumat, 19 Juli 2024.

Usai menyanyikan “Beranjak Dewasa” ditemani penari latar dengan kostum unik berupa gaun yang mewakilkan setiap emosi, seluruh ruangan seketika menjadi gelap gulita. Perhatian penonton langsung berfokus pada layar besar panggung yang menampilkan potongan-potongan berita tentang kisah pilu seputar ibu dan anak yang menjadi korban di Palestina akibat agresi militer Israel.

Baca juga: Konser Selamat Ulang Tahun Nadin Amizah Jadi Kado untuk Perayaan 10 Tahun We The Fest 2024

Isi tulisan di layar dibuka dengan kumpulan perumpamaan yang mengerikan untuk dibayangkan, seperti, “Bayangkan suara yang diingat hanya dari dentuman yang kencang, bayangkan selalu berlari dan ketakutan, bayangkan pelukan ibumu menjadi debu, bayangkan ia menjadi debu.”

Tulisan berwarna putih dengan latar hitam total tersebut dilanjutkan dengan, “Sedang terjadi. Masih terjadi,” dan disambung dengan pesan pembebasan berbunyi, “FREE PALESTINE” yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari penonton yang hadir.

Nadin Amizah Bawakan Ulang Konser Selamat Ulang Tahun

Nadin Amizah tampil pada gelaran hari pertama We The Fest di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Dalam penampilannya Nadin membawakan lagu-lagu andalannya diantaranya Paman Tua, Bertaut, Taruh, dan ditutup dengan lagu Sorai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Pembuka dari penampilan Nadin Amizah berupa lagu “Selamat Ulang Tahun” yang diaransemen sedemikian rupa, bagaikan sebuah kado untuk perayaan satu dekade acara musik yang diadakan Ismaya LIVE tersebut. Ia mematahkan ucapannya sendiri yang menyatakan bahwa tidak akan ada Konser Selamat Ulang Tahun Lagi ke depannya. Rupanya, ia kembali menghidupkan konser Selamat Ulang Tahun, yang ia rancang bersama Sal Priadi dan sudah ia tampilkan dua tahun lalu, di ajang We The Fest 2024.

Berdasarkan keterangan Sarah Desita selaku Program Director We The Fest, perempuan 24 tahun tersebut menjadi salah satu musisi yang ditunggu-tunggu di panggung ke-10 We The Fest. Konser yang ia bawakan ulang tidak hanya menampilkan musik, tetapi juga menyuguhkan berbagai pertunjukan artistik seperti aksi teatrikal hingga pembacaan narasi yang dibuat khusus untuk konser tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di setiap lagu yang Nadin bawakan, ia tidak lupa menyelipkan kejutan-kejutan di dalamnya. Seperti penampilan teatrikal dan pembacaan narasi sebagai transisi lagu "Paman Tua”, menyanyikan lagu “Bertaut” sembari memeluk sang ibunda tercinta, dan menghadirkan kekasihnya, Faishal Tanjung, yang mengajaknya berdansa pada saat lagu “Taruh” ia nyanyikan.

Selain itu, Sarah juga mengakui bahwa Nadin memang punya tempat spesial di We The Fest yang digelar pada 19, 20, dan 21 Juli 2024 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. “I think it is the right way (aku pikir ini cara yang tepat) untuk merayakan ulang tahun WTF dengan ‘Konser Selamat Ulang Tahun’ Nadin Amizah,” kata Sarah ketika ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu, 11 Juli 2024.

PIlihan Editor: Nadin Amizah akan Hidupkan Lagi 'Konser Selamat Ulang Tahun' di Panggung We The Fest 2024