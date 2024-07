Selena Gomez Raih Nominasi Aktris Terbaik Emmy Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez menerima nominasi Emmy Awards 2024 untuk kategori Artis Terbaik. Ini adalah nominasi Emmy pertama Selena sepanjang karier aktingnya. Nominasi tersebut ia dapatkan untuk perannya sebagai Mabel Mora dalam serial komedi-misteri Only Murders in the Building.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter, di antara daftar lengkap nominasi yang diumumkan pada Rabu pagi, 17 Juli 2024 waktu setempat, nama Selena Gomez bersanding dengan Quinta Brunson dalam Abbott Elementary, Ayo Edebiri dari serial The Bear, Maya Rudolph untuk aktingnya di Loots, Jean Smart dalam Hacks, dan Kristen Wiig untuk perannya di Palm Royale.

“Aku benar-benar tidak menyangka serial ini akan berhasil, tetapi aku sangat bahagia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Entertainment News, membicarakan keberhasilan yang diraih Only Murders in the Building.

Selain sebagai pemeran, kekasih Benny Blanco itu juga terlibat sebagai produser dalam serial Hulu juga dinominasikan untuk Serial Komedi Terbaik Emmy Awards ke-76. Dalam kategori tersebut, Only Murders in the Building akan bersaing dengan Abbott Elementary, The Bear, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Palm Royale, Reservation Dogs, dan What We Do in the Shadows.

Secara keseluruhan, Only Murders in the Building mendapatkan 21 nominasi di Emmy Awards 2024, nyaris menyusul The Bear yang menerima 23 nominasi. Serial yang diproduseri oleh Selena Gomez, Steve Martin dan Martin Short juga mendapat penghargaan untuk aktor pendukung Paul Rudd, dan aktris pendukung Meryl Streep untuk, serta aktor tamu Matthew Broderick dan aktris Da'Vine Joy Randolph.

Penghargaan lain yang diterima Selena Gomez

Beberapa waktu lalu, pelantun “Can’t Keep My Hands to Myself” itu baru memenangkan penghargaan untuk kategori Aktris Terbaik dalam Festival Film Cannes 2024 yang diadakan di Prancis pada 14 sampai 25 Mei 2024. Penghargaan tersebut kemudian ia persembahkan untuk pemeran Emilia Perez yang lain, yaitu Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, dan Adriana Paz.

Sayangnya Selena Gomez tidak menghadiri acara penghargaan tersebut. Dia sedang piknik ketika Zoe meneleponnya untuk menyampaikan kabar bahagia itu. “Saya sangat bersemangat,” katanya kepada Zoe, yang diabadikannya melaui Instagram Story.

Penyanyi dan aktir berusia 31 tahu itu juga pernah dua kali mendapat nominasi Primetime Emmy Awards. Namun baru kali ini dalam serial Only Murders in the Building, dia dinominasikan sebagai Aktris Terbaik Dia juga mendapat dua nominasi Daytime Emmy Awards untuk Serial Kuliner Terbaik, Selena + Chef.

