Selena Gomez Ungkap Rencana Adopsi Anak Sebelum Bertemu Benny Blanco

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengungkapkan rencananya untuk mengadopsi anak ketika dirinya menginjak usia 35 tahun. Penyanyi sekaligus aktris itu tengah membahas hubungan romantisnya bersama Benny Blanco, yang ia temui setelah melalui masa lajang selama lima tahun.

“Saya sendirian selama lima tahun, dan saya sudah menjadi sangat terbiasa,” katanya kepada Time Magazine pada Rabu, 29 Mei 2024. “Banyak orang takut sendirian dan saya mungkin menyiksa diri sendiri selama dua tahun pertama, dan kemudian saya menerimanya. Kemudian saya membuat rencana, bahwa saya akan melakukan adopsi pada usia 35 tahun jika saya belum bertemu siapapun."

Namun, kemudian, ia bertemu Benny Blanco dan menjalin hubungan asmara dengannya hingga hari ini. "Itu terjadi begitu saja ketika Anda tidak menduganya," ucapnya.

Hubungan Selena Gomez dan Benny Blanco

Para penggemar pertama kali berspekulasi bahwa Selena Gomez dan Benny Blanco yang merupakan produser musik itu menjalin hubungan pada Juli 2023, ketika mereka bekerja bersama dalam single terbarunya yang berjudul “Single Soon”. Pelantun “Can’t Keep My Hands to Myself” itu tidak mengonfirmasi rumor tersebut hingga Desember 2023. Akun Instagram pribadinya terlihat menyukai unggahan dari akun berita selebriti Pop Faction dengan judul “Selena Gomez Tampaknya Mengonfirmasi Bahwa Dia Sedang Menjalin Hubungan”. Saat itu Selena juga berkomentar “fakta”.

Selena Gomez dan Benny Blanco. Foto: Instagram/@selenagomez

Setelahnya, penyanyi yang juga aktris itu semakin terbuka perihal kisah asmaranya dengan Benny Blanco. Selena mengunggah foto grid pertamanya sejak mengonfirmasi hubungannya dengan Benny Blanco pada 9 Desember 2023. Meski komentar dibatasi, Benny Blanco terlihat menanggapinya dengan emoji hati. Tampaknya ini adalah pengakuan pertamanya atas hubungan mereka sejak berita itu dipublikasikan.

Terlepas dari kebahagiaan dengan hubungannya saat ini, Selena menekankan bahwa dia juga berusaha berhati-hati dengan apa yang dia pilih untuk dibagikan secara publik dan apa yang tidak. “Saya tahu apa yang bisa dilakukan orang terhadap orang yang saya cintai,” kata pelantun “Love On” itu. “Penggemarku sendiri, yang saya kagumi dan rasakan telah membentuk diriku yang sebenarnya, bisa mengatakan hal-hal yang paling menyakitkan kepadaku tentang caraku menjalani hidupku."

Selena Gomez Yakin Benny Blanco Tidak akan Meninggalkannya

Meski begitu, di usianya yang ke-31 tahun, Selena merasa bahagia bisa bertemu dengan kekasihnya yang ia yakini tidak akan meninggalkannya, setidaknya untuk saat ini. “Namun dia memiliki kekuatan dalam dirinya sehingga tidak ada kebisingan yang mengganggunya. Ini sungguh mengesankan, dan saya sangat menghargai setiap momen bersamanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya tahu dia tidak akan pergi ke manapun dalam waktu dekat.”

Pada acara The Howard Stern Show, Benny Blanco secara terbuka menyatakan bahwa ia ingin membawa hubungannya dengan Selena ke jenjang yang lebih serius. Pembawa acara Howard Stern mengatakan kepadanya, “Saya melihat cinta di sini, saya memperkirakan pernikahan,” yang dibalas Benny dengan, “kita memikirkan hal yang sama." Meski begitu, Benny mengaku masih ingin mempersiapkan banyak hal sebelum mengajak kekasihnya ke kursi pelaminan.

