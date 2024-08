Mengenal Christine Baranski, Aktris yang Bicara Rencana Sekuel Mamma Mia! 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Christine Baranski mengungkap pembahasan mengenai pengerjaan sekuel ketiga dari waralaba Mamma Mia! dengan pembuat film. Pemeran yang sudah 16 kali masuk nominasi penerima penghargaan Emmy itu mengonfirmasi, dia sempat makan malam dengan produser waralaba film Mamma Mia!, Judy Kramer.

"Dia merencanakan Mamma Mia ketiga. Dia memberi saya alur cerita naratif tentang bagaimana itu akan diwujudkan. Cuma itu yang bisa saya katakan," katanya dikutip dari The Hollywood Reporter pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Siapa Christine Baranski?

Christine Baranski aktris asal Amerika Serikat yang dikenal karena peran-perannya di panggung teater, televisi, dan film. Ia lahir di Buffalo, New York, pada 2 Mei 1952. Dikutip dari IMDb, Baranski keturunan Polandia-Amerika. Ia menempuh pendidikan di Villa Maria Academy. Pada 1970, ia melanjutkan pendidikannya di Juilliard School, institusi pendidikan bergengsi di New York City yang terkenal menghasilkan artis.

Baranski belajar drama selama empat tahun. Ia lulus sarjana seni pada 1974. Ia telah melakukan debut di Broadway dan Off-Broadway pada 1980. Ia memenangkan dua kali Tony Awards pada 1984 untuk perannya dalam drama The Real Thing (1982), dan untuk Rumors karya Neil Simon pada 1989.

Pada 1990, Baranski memiliki peran dalam drama ruang sidang Reversal of Fortune. Pada 1993, Baranski mendapat peran dalam film komedi gelap Addams Family Values.

Pada 1995, Baranski mendapat peran televisi utama dalam sitkom Cybill (1995-1998). Dia memerankan Maryann Thorpe. Pada 2008, Baranski memerankan Tanya Chesham-Leigh dalam komedi romantis Mamma Mia!. Pada 2009, Baranski terpilih untuk memerankan peran berulang sebagai Dr. Beverly Hofstadter dalam sitkom The Big Bang Theory.

Namanya makin karena perannya sebagai Diane Lockhart dalam serial The Good Wife (2009-2016) dan The Good Fight (2017-2022). Perannya sebagai pengacara ini mendapat pujian luas dari kritikus dan penonton, serta berbagai nominasi penghargaan, termasuk Primetime Emmy Awards. Ia juga pernah mendapat peran dalam komedi Broadway karya Tom Stoppard berjudul The Real Thing, yang disutradarai oleh Mike Nichols yang mendapat Tony Award dan Drama Desk Award.

