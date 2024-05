Daftar Pemenang Festival Film Cannes 2024, Anora Gondol Film Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Cannes 2024 baru saja selesai digelar di Palais des Festivals et des Congrès, Cannes, Prancis. Tahun ini, festival bergengsi ini berlangsung dari 14 hingga 25 Mei 2024. Setelah 11 hari, daftar pemenang kompetisi di Festival Film Cannes ke-77 pun telah diumumkan.

Anora, sebuah drama romantis karya sutradara Amerika, Sean Baker, meraih penghargaan utama Palme d'Or Cannes 2024. Ini adalah kali kedua Baker mengikuti kompetisi tersebut setelah sebelumnya membawa film Red Rocket pada 2021. Greta Gerwig, sutradara dan presiden juri Cannes 2024, menyebut bahwa Anora adalah film yang sangat memikat dengan kedalaman emosional yang luar biasa. "Film ini sangat manusiawi dan memikat hati kita. Membuat kita tertawa, berharap melampaui harapan dan kemudian menghancurkan hati kita, namun tetap menyampaikan kebenaran," katanya dikutip dari Deadline.

Sebelum penghargaan utama diumumkan, sutradara kondang George Lucas menerima Palme d'Or Kehormatan. Penghargaan ini diberikan oleh teman dan mentornya, sutradara Francis Ford Coppola.

Selain itu, film drama musikal Emilia Perez yang dibintangi Selena Gomez berhasil meraih dua penghargaan di Cannes 2024. Disutradarai oleh Jacques Audiard, film ini memenangkan Jury Prize dan Best Performance by An Actress untuk ansambel pemain perempuan yaitu Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, dan Selena Gomez. Pada penayangan perdananya (world premiere) pada 18 Mei 2024, Emilia Perez mendapatkan standing ovation selama 9 menit, menjadi standing ovation terlama untuk pemutaran perdana film di Cannes.

Sutradara Iran yang tinggal di pengasingan, Mohammad Rasoulof, dianugerahi Special Prize berkat filmnya The Seed of the Sacred Fig. Sementara itu, film India karya sutradara Payal Kapadia memenangkan hadiah tertinggi kedua di Cannes, Grand Prix, dengan film All We Imagine As Light. Capaian ini menandai film India pertama yang menang di Cannes dalam 30 tahun terakhir, setelah Swaham karya Shaji Karun pada 1994. Film All We Imagine As Light berfokus pada hubungan antara tiga wanita di Mumbai dari berbagai usia dan kelas sosial.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Festival Film Cannes 2024 yang dilansir dari situs resmi Festival De Cannes:

Film Fitur

- Palme d'Or: Anora (Sean Baker)

- Grand Prix: All We Imagine As Light (Payal Kapadia)

- Jury Prize: Emilia Perez (Jacques Audiard)

- Best Director: Miguel Gomes untuk film Grand Tour

- Special Award Mohammad Rasoulof untuk film The Seed of The Sacred Fig

- Best Performance by An Actor: Jesse Plemons (Kinds of Kindness oleh Yorgos Lanthimos)

- Best Performance by An Actress: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, dan Selena Gomez (Emilia Perez oleh Jacques Audiard)

- Best Screenplay: Coralie Fargeat untuk film The Substance



Film Pendek

- Palme d'Or: The Man Who Could Not Remain Silent (Nebosja Slijepcevic)

- Special Mention: Bad For A Moment (Daniel Soares)



Un Certain Regard

- Un Certain Regard Prize: Black Dog (Guan Hu)

- Jury Prize: L'Histoire De Souleymane (Boris Lojkine)

- Best Director ex-aequo: Roberto Minervini untuk film The Damned, Rungano Nyoni untuk film On Becoming a Guinea Fowl

- Best Actress: Anasuya Sengupta (The Shameless)

- Best Actor: Abou Sangare (L'Histoire De Souleymane)

- Youth Award: Holy Cow (Louise Courvoisier)

- Special Mention: Norah (Tawfik Alzaidi)



Penghargaan Lainnya

- Camera d’Or: Armand (Halfdan Ullman Tondel)

- Camera d’Or Special Mention: Mongrel (Chiang Wei Liang, You Qiao Yin)

- Golden Eye Documentary Prize: Ernest Cole: Lost and Found and The Brink of Dreams

- Queer Palm: Three Kilometers to the End of the World

- Palme Dog: Palm Dog (Kodi)

- FIPRESCI Award (Parallel Sections): Desert of Namibia (Yoko Yamanaka)



Directors' Fortnight

- Europa Cinemas Label: The Other Way Around (Jonás Trueba)

- Society of Dramatic Authors and Composers Prize: This Life of Mine (Sophie Fillières)

- Audience Choice Award: Universal Language (Matthew Rankin)



Critics' Week

- Grand Prize: Simon of the Mountain (Federico Luis)

- French Touch Prize: Blue Sun Palace (Constance Tsang)

- GAN Foundation Award for Distribution: Julie Keeps Quiet (Jour2Fête)

- Louis Roederer Foundation Rising Star Award: Baby (Ricardo Teodoro)

- Leitz Cine Discovery Prize (film pendek): Guil Sela (Montsouris Park)

