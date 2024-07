Stranger Things 5 akan Jadi Penutup, Hadirkan 3 Pemeran Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stranger Things 5 akan menjadi musim terakhir dari kisah Eleven dan teman-temannya. Netflix baru-baru ini menghadirkan video di balik layar dari pembuatan Stranger Things musim kelima yang sedang berlangsung.

Video tersebut menampilkan keseruan Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, dan pemain lainnya di lokasi syuting musim terakhir serial ini dan beberapa nostalgia dari musim sebelumnya. "Aku mulai (syuting Stranger Things) saat berusia 10 tahun. Kini aku akan menginjak 20 tahun. Rasanya sangat aneh," kata Millie Bobby Brown.

Jamie Campbell Bower yang memerankan Vecna alias Henry Creel, penjahat utama dalam serial tersebut, mengatakan bahwa "Musim ke-4 memang hebat” tetapi “Musim ke-5 jelas terasa lebih hebat."

Stranger Things 5 juga diperkuat oleh sederet pemeran baru, yaitu Nell Fisher, Jake Connelly, dan Alex Breaux.

Seputar Stranger Things

Baca juga: Sinopsis SPRINT Dokumenter Netflix tentang Perjalanan Sprinter Dunia

Hadir sebagai penghormatan terhadap genre film klasik 1980-an yang memikat banyak orang, Stranger Things merupakan serial drama mendebarkan yang berlatar di kota Hawkins, Indiana, yang tampak biasa-biasa saja di permukaan. Setelah seorang bocah laki-laki bernama Will Byers mendadak hilang tanpa jejak, sekelompok kawan erat serta keluarganya mencari keberadaan Will dan terlibat dalam sejumlah peristiwa yang amat berbahaya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di bawah permukaan kota yang biasa saja ternyata hadir sebuah misteri supernatural mencengangkan, bersamaan dengan terungkapnya eksperimen rahasia pemerintah dan portal berbahaya yang menghubungkan dunia manusia dengan alam lain yang mengerikan. Tali persahabatan akan diuji dan kehidupan semua orang berubah drastis seiring mereka menyibak apa yang selamanya akan mengubah seisi Hawkins dan seluruh dunia.

Popularitas Stranger Things

Dibuat oleh Duffer Bersaudara, Stranger Things pertama kali tayang pada Juli 2016 dan dengan segera menjadi salah satu serial Netflix yang paling populer. Musim keempatnya, yang mulai telah tayang pada Mei 2022, ditonton sebanyak 140,7 juta jam. Berakar di nostalgia era 1980-an, setiap musim serial ini memantik bangkitnya minat pada berbagai produk budaya pop seperti waffle merek Eggo maupun minuman New Coke. Baru-baru ini Stranger Things juga memicu kebangkitan lagu “Running Up That Hill” dari Kate Bush, yang mendulang jumlah pemutaran tinggi di Spotify dan bahkan memasuki daftar Top 10 tangga lagu Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya sejak lagu ini dirilis 38 tahun lalu.

Stranger Things telah meraih lebih dari 70 penghargaan di seluruh dunia, termasuk Emmy dan Screen Actors Guild untuk Penampilan Terbaik oleh Grup dalam Serial Drama, dan telah mendapatkan lebih dari 230 nominasi. Para penggemar serial ini juga merayakan 6 November, tanggal hilangnya Will Byers, sebagai Hari Stranger Things. Tanggal tersebut menjadi hari istimewa bagi penggemar untuk berbagi akan segala kegemaran mereka tentang dunia Stranger Things.



Pilihan Editor: Penulis Mogok Kerja, Produksi Stranger Things Season 5 Ditunda