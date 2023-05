Penulis Mogok Kerja, Produksi Stranger Things Season 5 Ditunda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Produksi serial Stranger Things Season 5 ditunda karena aksi pemogokan kerja penulis naskah di Hollywood yang sedang berlangsung hingga saat ini. Pembuat serial dan co-showrunners Matt Duffer dan Ross Duffer, yang dikenal sebagai Duffer Brothers, mengumumkan bahwa tidak memungkinkan untuk melanjutkan produksi selama aksi mogok kerja masih berlangsung.

Duffers mengeluarkan pernyataan dari akun Twitter Stranger Writers. Penulisan untuk musim kelima dan terakhir dimulai pada Agustus 2022, tak lama setelah musim keempat ditayangkan perdana.

“Duffer di sini. Menulis tidak berhenti saat syuting dimulai. Meskipun kami bersemangat untuk memulai produksi dengan pemain dan kru kami yang luar biasa, tidak mungkin selama pemogokan ini,” tulis Duffers. “Kami berharap kesepakatan yang adil segera tercapai sehingga kita semua dapat kembali bekerja. Sampai saat itu - berulang-ulang. #wgastrong”



Aksi Mogok Kerja Penulis Naskah Hollywood



Ribuan penulis skenario melakukan pemogokan kerja pekan ini setelah enam minggu negosiasi untuk film baru dan kontrak TV bernaskah menemui jalan buntu. Kontrak yang ada antara Writers Guild of America (WGA) dan Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) yang mencakup Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount, dan Sony, secara resmi berakhir pada Selasa, 2 Mei 2023 tengah malam.

Penulis telah mencari perombakan besar dalam kompensasi untuk streaming residu, gaji yang lebih tinggi secara keseluruhan, perlindungan yang lebih besar, dan solusi untuk peningkatan "ruang mini" di mana sekelompok kecil penulis menulis banyak skrip untuk potensi musim pertama acara sebelum produksi dimulai.

Baca Juga: Marvel Studios Kembali Tunda Film Blade karena Penulis Mogok Kerja

Adapun dampak pemogokan tahun ini langsung terasa dengan produksi di acara larut malam harian, antara lain The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, The Late Show with Stephen Colbert, Late Night with Seth Meyers dan The Daily Show.



Stranger Things dan Serial Netflix Lain yang Dituda



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai seri yang paling banyak diputar pada 2022, Stranger Things sekarang bergabung dengan grup seri Netflix yang terus berkembang, seperti Big Mouth dan Cobra Kai, menghadapi penundaan dan jeda produksi di tengah pemogokan penulis yang sedang berlangsung.

Stranger Things tayang perdana di Netflix pada Juli 2016 dan dengan cepat menjadi hit terbesar layanan streaming tersebut. Serial ini dibintangi oleh Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, dan Maya Hawke.

PEOPLE | VARIETY

Pilihan Editor: Marvel Studios Kembali Tunda Film Blade karena Penulis Mogok Kerja

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.