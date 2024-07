Serba-serbi Serial Cross yang akan Tayang pada 14 Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Cross karya penulis James Patterson akan tayang di Prime Video pada 14 November 2024, dikutip dari Antara. Serial yang dibintangi oleh Aldis Hodge sebagai Alex Cross tersebut akan terdiri atas delapan episode. Prime Video sudah merilis poster serial tersebut, yang akan tayang di 240 negara.

Tentang Serial Cross

Serial dengan genre thriller kriminal ini merupakan diangkat dari buku berjudul Alex Cross yang ditulis oleh James Patterson. Serial yang dibuat dan diproduseri oleh Ben Watkins ini akan menyajikan kisah thriller yang kompleks.

Dikutip dari Prime Video, Alex Cross adalah karakter detektif dan psikolog forensik yang dibuat oleh James Patterson dan pertama kali muncul dalam novelnya yang berjudul Along Came a Spider pada 1993.

Pembuatan film berdasarkan novel Along Came a Spider rilis pada 2001 dengan judul dan karakter yang sama. Pada 2012, film tersebut reboot, diganti judulnya menjadi Alex Cross (tokoh utama dalam novel). Alex Cross saat itu dibintangi oleh Tyler Perry.

Serial Alex Cross terbaru dibintangi oleh Aldis Hodge yang juga produser dalam serial ini. Ada beberapa bintang lainnya yang ikut mendukung cerita serial ini, yaitu Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford, dan Ryan Eggold.

Dikutip dari Variety, sebelum kemunculan tanggal rilis Cross, Prime Video merencanakan pembuatan Cross untuk musim berikutnya. Hal ini karena kepuasaan Prime Video setelah melihat preview Cross pada musim pertama. Akan ada penambahan karakter pada musim kedua yang dibintangi oleh Chatham, Matthew Lillard, Jeanine Mason dan Johnny Ray Gill.

Cross akan menceritakan karakter Alex Cross yang merupakan seorang detektif dan psikolog forensik yang selalu menjadi pemburu bagi para pembunuh. Sikapnya juga berkaitan dengan perasaan cinta kepada istrinya yang menjadi korban dari kasus pembunuhan. Dengan dendamnya tersebut, ia terus menjadi pemburu kasus pembunuhan. Alex Cross berkemampuan mengidentifikasi pembunuh dan korbannya dengan menggali pikirannya.

Cross salah satu serial Prime Video yang diangkat dari novel populer. Prime Video juga membuat serial berdasarkan novel populer lainnya seperti Reacher yang berasal dari novel Lee Child. Ada pula Jack Ryan dari novel Tom Clancy.

