Regretting You Dibintangi Allison Williams dan McKenna Grace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris McKenna Grace akan membintangi film baru adaptasi dari novel Regretting You (2019) dari penulis Colleen Hoover. Laporan Deadline, Sabtu, 10 Agustus 2024, dikutip Antara. McKenna Grace akan berakting dengan Allison Williams yang sebelumnya bermain di film Get Out.

Ditulis oleh Susan McMartin, dengan Josh Boone sebagai sutradara, Regretting You berfokus terhadap hubungan rumit antara Morgan Grant (Williams) dan putrinya, Clara. Morgan ibu muda, yang menunda mimpinya untuk membesarkan Clara. Ketika Clara memasuki masa remaja, hubungan mereka menjadi tegang, terutama setelah kecelakaan tragis merenggut nyawa Chris, suami Morgan dan ayah Clara.

Pemeran Regretting You

1. McKenna Grace

Baca juga: Dian Sastro Kembali ke Kursi Sutradara dengan Film Pendek Berjudul Kotak

McKenna Grace lahir di Grapevine, Texas, pada 25 Juni 2006. Ia mulai mendapat kesempatan aktingnya secara profesional sebagai artis cilik pada usia lima tahun dan pindah ke Los Angeles, California. Peran awalnya termasuk Jasmine Bernstein dalam sitkom Disney XD, Crash & Bernstein (2012-2014) dan Faith Newman dalam opera sabun The Young and the Restless (2013-2015).

Setelah beberapa peran kecil, ia mendapat terobosan dengan berperan sebagai anak ajaib dalam film Gifted (2017), yang membuatnya mendapat nominasi Critics' Choice Movie Award untuk Aktris Muda Terbaik. Grace juga muncul dalam film-film seperti I, Tonya (2017), Troop Zero (2019), dan Captain Marvel (2019). Selama periode ini, ia juga terlibat dalam beberapa proyek horor, termasuk The Bad Seed (2018), The Haunting of Hill House (2018), dan Annabelle Comes Home (2019).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berkat perannya sebagai remaja dalam The Handmaid's Tale (2021-2022), Grace dinominasikan untuk Primetime Emmy Award untuk Aktris Tamu Luar Biasa dalam Serial Drama. Ia juga tampil dalam film komedi superanatural Ghostbusters: Afterlife (2021), yang mendapat pujian kritis dan nominasi Critics' Choice Super Award. Pada 2022, Grace menulis dan menjadi produser eksekutif, membintangi The Bad Seed Returns, serta memerankan Jan Broberg dalam A Friend of the Family.

2. Allison Williams

Dikutip dari situs web The Movie Database, Allison Williams aktris Amerika yang lahir pada 13 April 1988. Setelah beberapa peran kecil di televisi, ia berperan sebagai Marnie Michaels dalam serial komedi-drama HBO, Girls (2012-2017), yang membuatnya mendapat nominasi Critics' Choice Award. Ia juga berperan utama dalam Peter Pan Live! (2014).

Ketenarannya melejit setelah membintangi film horor Get Out (2017) sebagai Rose Armitage, yang membuatnya mendapat nominasi Screen Actors Guild Award. Setelah itu, ia muncul sebagai Kit Snicket dalam serial A Series of Unfortunate Events (2017-2019).

Pilihan Editor: Kaia Gerber Tak Menyangkal Disebut Nepo Baby Sebagai Anak Supermodel