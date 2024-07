Diperankan Aldis Hodge, Serial Kriminal Cross Tayang Mulai 14 November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial thriller kriminal, Cross akan segera dirilis di Prime Video. Ceritanya diangkat berdasarkan karakter dari serial buku terlaris Alex Cross, karya penulis terlaris James Patterson.

Serial thriller yang kompleks, berliku dan memacu adrenalin ini dibuat oleh showrunner dan produser eksekutif Ben Watkins. Dalam keterangan tertulis Prime Video, Cross akan mulai ditayangkan sebanyak delapan episode secara global pada 14 November 2024 di lebih dari 240 negara dan wilayah.

Sinopsis singkat dan pemeran CROSS

Serial Cross menceritakan kehidupan Alex Cross. Dia adalah seorang detektif dan psikolog forensik yang memiliki kemampuan unik untuk menggali pikiran pembunuh dan korbannya, untuk mengidentifikasi dan pada akhirnya menangkap para pembunuh tersebut.

Alex Cross dibintangi oleh Aldis Hodge. Dia tidak hanya membintangi serial ini, tetapi juga berperan sebagai produser. Selain Aldis Hodge, serial ini juga juga dibintangi oleh Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford, dan Ryan Eggold.

James Patterson memperkenalkan karakter Alex Cross dalam novel tahun 1993 “Along Came a Spider.” Karakter Alex Cross pertama kali diperankan oleh Morgan Freeman dalam dua film, yaitu Kiss the Girls tahun 1997 dan Along Came a Spider tahun 2001. Film ini di-reboot pada tahun 2012 dengan judul Alex Cross, yang dibintangi oleh Tyler Perry.

Tim produksi serial Cross

Cross menambah panjang deretan serial Prime Video yang diangkat dari buku laris. Seperti dikutip dari laman The Wrap, di antaranya Reacher berdasarkan novel Lee Child, dan Jack Ryan berdasarkan novel Tom Clancy. Serial Jack Ryan sudah ditayangkan tahun lalu, saat ini spin-off dari serial itu sedang diproduksi.

Sebelum ditayangkan, serial ini rencananya juga akan dilanjutkan untuk musim kedua. Pemeran musim kedua termasuk Wes Chatham, Matthew Lillard, Jeanine Mason dan Johnny Ray Gill, seperti dilaporkan Deadline.

Cross diproduksi oleh Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios, dan Skydance Television. Ben Watkins sebagai produser eksekutif melalui perusahaan Blue Monday Productions miliknya. Produser eksekutif lainnya termasuk James Patterson, Sam Ernst, Jim Dunn, Craig Siebels, Bill Robinson, Patrick Santa, David Ellison, Dana Goldberg dan Bill Bost.

