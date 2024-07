Rilis ROMANCE:UNTOLD, ENHYPEN Pecahkan Rekor Penjualan 1.88 Juta Kopi di Hari Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ENHYPEN, grup K-Pop Beliftlab, berhasil memecahkan rekor penjualan album mereka sebelumnya di hari pertama perilisan album kedua mereka. Berdasarkan data dari Hanteo Chart, album bertajuk ROMANCE: UNTOLD yang rilis pada Jumat, 12 Juli 2024 waktu setempat, berhasil terjual sebanyak 1.883.143 juta kopi dan langsung menduduki posisi puncak pada chart album harian.

Menurut laporan Star News Korea, capaian tersebut telah melebihi hasil penjualan mini album bertajuk Orange Blood yang dikeluarkan grup beranggotakan 7 orang tersebut pada 17 November tahun lalu. Album yang memiliki “Sweet Venom” sebagai lagu utamanya itu, berhasil terjual sebanyak 1.871.269 kopi pada pekan pertama perilisannya.

Capaian terbaru mereka membuka peluang bagi grup yang debut pada 2020 lalu itu untuk menjadi “first-week double million seller”. Jumlah pemesanan album terbaru mereka bahkan sudah mencapai angka 2.2 juta pada masa pra-pesan.

“Kami dengar kami berhasil melampaui 2.2 juta stok pra-pesan dan kami sangat terkejut. Kami sangat senang untuk membagikan kabar baik ini tepat sebelum comeback kami,” ujar Niki, anggota termuda grup ENHYPEN dalam acara showcase menyambut waktu perilisan album yang diadakan beberapa waktu lalu.

Anggota tertua grup, Heeseung ikut menambahkan tentang persiapan album tersebut. "Mempersiapkan album ini merupakan sebuah tantangan karena kami mempertimbangkan arah kami dengan hati-hati. Dengan kabar baik ini, saya pikir kami sekarang dapat fokus pada promosi kami dengan lebih antusias," tambahnya.

Album studio kedua Enhypen, Romance: Untold. Beliftlab.com

Tentang Album ROMANCE:UNTOLD

Terdiri dari 10 buah lagu, album ROMANCE:UNTOLD menjadi full-length album kedua milik ENHYPEN setelah album DIMENSION:DILEMMA yang rilis pada 2021 silam. Track kedua di dalam album yang berjudul “XO (Only If You Say Yes)” menjadi lagu utama yang mengisahkan keinginan seorang pria untuk melakukan apapun demi kekasihnya jika dia setuju yang dibawakan dalam genre pop romantis.

Album tersebut menjadi album di mana seluruh anggota ENHYPEN berpartisipasi dalam menulis lirik, mengarang, dan memproduksi. Hal ini memberi kesempatan kepada para ENGENE (basis penggemar ENHYPEN) untuk mengenal karakter bermusik dari tiap anggota secara lebih dalam.

Untuk lagu “XO (Only If You Say Yes)” produksinya dibantu oleh pelantun “Golden Hour”, JVKE, bersama ZVC. Lagu terakhir yang menjad versi multi-bahasa dari lagu penggemar "Highway 1009" tersedia secara eksklusif hanya di album fisik.

Tercatat per hari ini, 13 Juli 2024, pada pukul 10 pagi, lagu berdurasi 3 menit lebih 8 detik itu berhasil menduduki puncak tangga lagu Top Albums dan Top Songs iTunes di 10 negara atau wilayah, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Video klipnya juga telah ditonton lebih dari 10 juta kali hanya dalam 16 jam.

