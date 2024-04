Rezky Adhitya Masuk Dispatch, Bergaya ala Idol K-Pop di Bandara Incheon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Rezky Adhitya mendadak viral setelah dirinya masuk dalam siaran langsung sebuah media ternama Korea Selatan, Dispatch. Rezky sengaja melambaikan tangan ke arah sekumpulan orang yang sedang menunggu kedatangan grup K-pop ENHYPEN di pintu masuk Bandara Internasional Incheon.



Rezky Adhitya dan Citra Kirana Masuk Dispatch

Kamera yang menyorot dari seberang jalan memperlihatkan bagaimana suami Citra Kirana itu berjalan dengan penuh percaya diri mendekati segerombolan penggemar ENHYPEN dan media setempat. Sambil mendorong troli berisi sejumlah koper berukuran besar, Rezky melambaikan tangannya ke arah mereka yang sepertinya tidak begitu peduli.

Setelah Rezky sampai di area dekat pintu masuk bandara, Citra Kirana baru terlihat hendak menyebrang, mengikuti suaminya. Citra Kirana bersama putranya yang duduk di stroller, dan membawa satu koper besar.

Dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Korea Dispatch pada Senin, 22 April 2024, terdengar Citra Kirana sempat meminta Rezky untuk mencari tahu siapa artis yang akan datang. "Tanyain dong, Yang, who is coming (siapa yang datang)?" kata Citra Kirana.

Citra Kirana dan Rezky Adhitya/Foto: Instagram/Citra Kirana

Potongan video ketika Rezky Adhitya dan Citra Kirana tersorot Dispatch langsung ramai dibicarakan di media sosial, terutama Twitter atau X. Mereka memberikan komentar lucu mengenai hal tersebut. "Bener bener dadah dadah dulu dia kek idol korea, pede banget cape," tulis @4jw***. "Wkwkw diakan artis juga, artis indo debut di dispatch," tulis @jjeongjae***. "RANDOM BANGET ada aja gebrakan dari warga negara ini," tulis @angebl***.



ENHYPEN Tiba Setelah Rezky Adhitya dan Citra Kirana

Sekitar 10 menit setelah Rezky Adhitya dan Citra Kirana lewat, barulah ENHYPEN tiba. Penggemar langsung berteriak memanggil nama para anggota ENHYPEN yang terdiri dari Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, dan Niki. Mereka akan bertolak ke Amerika Serikat dalam rangka tur encore.

ENHYPEN di acara Red Carpet Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta pada Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/Marvela

ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN US' ('FATE PLUS') akan dimulai di Anaheim pada Rabu, 24 April 2024, diikuti dengan pemberhentian di Oakland pada 26 April, Tacoma pada 29 April, Rosemont pada 1 Mei, dan Belmont Park pada 3 Mei.

Sudah menjadi tradisi di Korea Selatan, jika ada artis yang melakukan perjalanan dari atau ke luar negeri, maka penggemar serta media setempat akan menyambutnya di bandara. Momen tersebut juga sering menjadi ajang para artis untuk memamerkan gaya OOTD mereka.

Dari pantauan Instagramnya, Rezky Adhitya bersama Citra Kirana dan putranya menikmati liburan di Korea Selatan sejak pekan lalu. Mereka membagikan beberapa momen berkualitas bertiga selama berada di Seoul. Empat jam lalu, Citra Kirana membagikan foto anaknya ketika sudah berada di dalam pesawat untuk pulang.

