Profil ENHYPEN, Grup Vokal Korea Selatan yang akan Konser di Jakarta pada Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - ENHYPEN dikabarkan akan mengadakan konser di Jakarta pada Maret 2023. ENHYPEN adalah boyband K-pop pertama yang dibuat oleh Belift Lab. Ada tujuh anggota grup ini, yaitu Jungwon, Heeseung, Jay. Jake, Sunghoon, Sunoo, Ni-ki. Mereka semua finalis acara kompetisi musik global I-Land yang selesai ditayangkan pada September 2020.

Pemilihan nama ENHYPEN diharapkan seperti tanda baca hubung yang menghubungkan kebersamaan. Mengutip artikel Everything You Need To Know About ENHYPEN dalam Cosmopolitan Philippines, Engene nama penggemar grup itu.

Profil ENHYPEN

Dalam video yang diunggah di saluran YouTube mereka, ENHYPEN menjelaskan, nama penggemarnya memiliki dua arti. Pertama, berarti penggemar ENHYPEN yang membantu para anggota tumbuh dan terus maju. Kedua, berarti penggemar maupun para anggota memiliki gen yang sama untuk saling terhubung, menemukan, dan tumbuh bersama.

Mengutip Hallyu Idol, ENHYPEN terdiri atas tujuh anggota yang lahir antara tahun 2001 dan 2005. Mereka adalah Jungwon, Jay, Jake, Niki, Heeseung, Sunghoon, dan Sunoo. Anggota tertua, Heeseung yang lahir 15 Oktober 2001. Sedangkan, anggota termuda adalah Niki yang lahir 9 Desember 2005.

ENHYPEN memiliki 5 anggota asli Korea dan 2 anggota warga negara asing. Jay lahir di Amerika Serikat dan Ni-ki lahir di Jepang. Sedangkan, Jake lahir di Korea Selatan, tapi pindah ke Australia pada usia yang sangat muda. Namun, semua anggota lainnya lahir di Korea Selatan.

Menurut laman Hallyu Idol, meskipun baru dibentuk, tapi ENHYPEN telah mendapat julukan monster rookie. Sebab kurang dari sebulan setelah debut mereka, ENHYPEN telah memenangkan Next Leader Award dari The 2020 Fact Music Awards dan Artist Of The Year pada Oktober 2021.

Selain dua penghargaan, ENHYPEN juga telah memenangkan Artis Global Terbaik untuk paruh pertama tahun 2021 dari 6th Ten Asia Global Top Ten Awards, Rookie Of The Year dari Seoul Music Awards ke-30. Penghargaan Rookie Artist of The Year dari Golden Disc Awards.

