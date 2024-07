Prestasi Terbaru Enhypen yang Akan Konser di Jakarta: Duduki Peringkat 2 Billboard 200

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ENHYPEN berhasil menduduki peringkat 2 di deretan chart album Billboard Top 200 dengan album terbarunya bertajuk Romance:UNTOLD untuk edisi 27 Juli 2024. Pencapaian tersebut melengkapi pencapaian sebelumnya berupa rekor penjualan tertinggi untuk album yang sama di antara semua album mereka. Menurut Hanteo Chart, album ini terjual 2.344.749 kopi di pekan pertama sejak hari perilisannya yang jatuh pada Jumat, 12 Juli 2024.

Billboard mengumumkan pencapaian ENHYPEN melalui situs resminya pada 21 Juli 2024. Album penuh kedua ENHYPEN yang berisi sembilan lagu itu, terjual sebanyak 117.000 kopi dengan 7.000 unit SEA, penjualan dikonversi dari jumlah streaming sehingga menduduki puncak tangga lagu ‘Top Album Sales’.

Sekilas tentang album Romance: Untold

Di dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Billboard, leader ENHYPEN, Jungwon mengatakan lagu utama berjudul ‘XO (Only If You Say Yes)’ dari album Romance: UNTOLD yang memang memiliki konsep berbeda dari lagu-lagu yang telah dirilis sebelumnya. Lagu itu juga diproduseri oleh pelantun ‘Golden Hour’, JVKE.

“Sebelumnya, lagu kami menampilkan sisi kuat dan gelap dari kami. Kali ini, kami ingin mengungkapkan lebih banyak sisi kami sebagai “pacar”,” ucap Jungwon, mewakili keenam anggotanya yang terdiri dari Heeseung, Jake, Jay, Sunghoon, Sunoo dan Niki.

Menurut Jungwon, konsep keseluruhan lagu itu bernuansa romantis. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan judul album. “Seperti judul albumnya, single utama ini memberikan kesan yang sangat romantis. Karena itulah album ini diberi judul ROMANCE:UNTOLD. Manisnya bisa kamu rasakan kan? Kami harap kamu mengapresiasinya!” kata Jungwon.

Album penuh kedua setelah 2021 lalu merilis DIMENSION:DILEMMA tersebut menjadi album di mana seluruh anggota ENHYPEN berpartisipasi dalam menulis lirik, mengarang, dan memproduksi. Hal ini memberi kesempatan kepada para ENGENE (sebutan penggemar ENHYPEN) untuk mengenal karakter bermusik dari tiap anggota secara lebih dalam.

ENHYPEN siap gelar konser di Jakarta

Sementara itu, ENHYPEN akan menggelar konser tunggal sebagai rangkaian dari tur dunia mereka bertajuk “ENHYPEN World Tour 'Fate Plus' in Jakarta"'. Konser tersebut akan digelar di ICE BSD City Hall 1-2 pada Sabtu dan Ahad, 17-18 Agustus 2024.

"ENHYPEN WORLD TOUR “FATE PLUS” IN JAKARTA, Sabtu & Minggu, 17-18 Agustus 2024 di ICE BSD City Hall 1-2. ENGENE Indonesia! Penantiannya sudah berakhir! @ENHYPEN akan menggelar konser pertama mereka di Jakarta pada bulan Agustus mendatang," tulis Mecimapro selaku promotor konser beberapa waktu lalu.

