3 Hal tentang Enhypen Menjelang Konser di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Enhypen akan mengadakan konser tunggal di Jakarta pada Agustus 2024. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur mereka Enhypen World Tour Fate Plus. Keterangan promotor konser, Mecimapro dalam unggahan di akun X, Selasa, 21 Mei 2024, konser tersebut akan dilakukan selama dua hari, yakni 17-18 Agustus 2024.

"ENHYPEN WORLD TOUR “FATE PLUS” IN JAKARTA, Sabtu & Minggu, 17-18 Agustus 2024 di ICE BSD City Hall 1-2. ENGENE Indonesia! Penantiannya sudah berakhir!

@ENHYPEN akan menggelar konser pertama mereka di Jakarta pada bulan Agustus mendatang," tulis Mecimapro.

Tentang Enhypen

1. Tampil di Golden Disc Awards Ke-38 di Jakarta

Sebelumnya, Enhypen pernah tampil di Indonesia. Dikutip dari Antara, mereka tampil dalam acara Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta pada Sabtu, 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium (JIS). EEnhypen tampil bersama grup dan penyanyi K-Pop lainnya termasuk NewJeans, Seventeen, Stayc, Stray Kids, dan ZeroBaseOne.

2, Sejarah Enhypen

Enhypen boyband K-Pop pertama yang dibuat oleh Belift Lab. Ada tujuh anggota grup ini, yaitu Jungwon, Heeseung, Jay. Jake, Sunghoon, Sunoo, Ni-ki. Mereka semua finalis acara kompetisi musik global I-Land yang selesai ditayangkan pada September 2020.

Pemilihan nama Enhypen dimaknai seperti tanda baca yang menghubungkan kebersamaan. Dikutip dari artikel Everything You Need To Know About Enhypen dalam Cosmopolitan Philippines, Engene nama penggemar grup itu.

3. Julukan Monster Rookie

Dikutip dari situs web Hallyu Idol, meskipun baru, tapi Enhypen telah mendapat julukan monster rookie. Sebab kurang dari sebulan setelah debutnya, Enhypen telah memenangkan Next Leader Award dari The 2020 Fact Music Awards dan Artist Of The Year pada Oktober 2021.

Enhypen juga telah memenangkan Artis Global Terbaik untuk separuh pertama tahun 2021 dari 6th Ten Asia Global Top Ten Awards, Rookie Of The Year dari Seoul Music Awards ke-30. Penghargaan Rookie Artist of The Year dari Golden Disc Awards. Enhypen berkembang dalam waktu tiga tahun setelah debutnya.

MARVELA | MUHAMMAD SYAIFULLAH

