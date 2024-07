4 Drama Teranyar yang Hadirkan Song Joong Ki sebagai Cameo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Joong Ki, salah satu aktor papan atas Korea Selatan, dikenal melalui berbagai peran utama dalam drama dan film yang sukses. Meskipun biasanya berada di garis depan sebagai pemeran utama, Song Joong Ki juga sering membuat penampilan cameo yang menarik dan tak terlupakan. Berikut adalah deretan drama Korea yang menghadirkan Song Joong Ki sebagai cameo, memberikan kejutan menyenangkan bagi para penggemarnya:

1. Romantic Anonymous (2025)

Song Joong Ki akan tampil sebagai cameo dalam drama Jepang berjudul "Romantic Anonymous," yang dibintangi oleh Han Hyo Joo. Dikutip dari Indiatimes.com, laporan pada 12 Juni mengonfirmasi bahwa Song Joong Ki akan bergabung dengan para pemain "Romantic Anonymous," sebuah drama romansa yang juga akan menampilkan beberapa bintang terkenal lainnya seperti Shun Oguri, Yuri Nakamura, dan Jin Akanishi. Serial ini direncanakan tayang perdana pada tahun 2025.

Kehadiran Song Joong Ki sebagai cameo dalam drama ini menjadi sorotan karena ia tidak hanya dikenal luas di Korea Selatan, tetapi juga memiliki basis penggemar yang besar di Jepang. Partisipasinya dalam "Romantic Anonymous" menunjukkan dukungan dan kolaborasi lintas negara dalam industri hiburan Asia. Drama ini diprediksi akan menarik perhatian banyak penonton, tidak hanya karena alur cerita romansa yang menarik tetapi juga karena jajaran pemain berbakat yang terlibat. Dengan kombinasi para bintang ternama dari Korea dan Jepang, "Romantic Anonymous" diharapkan akan menjadi salah satu drama yang paling dinanti pada tahun 2025.

2. Queen of Tears (2024)

Song Joong Ki kembali memerankan karakter Vincenzo Cassano dalam penampilan cameo di drama "Queen of Tears." Penampilan singkatnya dalam episode 8, yang tayang pada Minggu, 31 Maret 2024, berhasil menarik perhatian penonton berkat banyaknya pesan tersembunyi yang disampaikan.

Dalam episode tersebut, Song Joong Ki diperkenalkan sebagai pengacara perceraian untuk Hong Hae In (diperankan oleh Kim Ji Won). Kehadirannya membuat Kim Yang Ki (diperankan oleh Moon Tae Yu), sahabat sekaligus pengacara Baek Hyun Woo (diperankan oleh Kim Soo Hyun), merasa ketakutan.

3. Little Women (2022)

Pemirsa dibuat terkejut ketika Song Joong Ki tampil sebagai cameo tiba-tiba dalam drama tvN "Little Women." Pada siaran 4 September KST, banyak yang terkejut melihat Song Joong Ki muncul dalam satu adegan bersama Kim Go Eun. Dalam episode tersebut, kakak perempuan tertua Oh In Joo (diperankan oleh Kim Go Eun) masuk ke toko sepatu mewah untuk mengetahui siapa yang membeli sepatu hak tinggi edisi terbatas yang diberikan oleh temannya Jin Hwa Young (diperankan oleh Choo Ja Hyun). Dilansir dari laman Allkpop.com, Song Joong Ki muncul sebagai pramuniaga yang menghampiri Oh In Joo untuk membahas sepatu edisi terbatas yang hanya tersedia tiga pasang di Korea Selatan. Setelah penayangan, pemirsa yang jeli melihat bahwa nama pada seragam Song Joong Ki adalah Park Joo Hyeong, nama karakter Song Joong Ki dalam "Vincenzo" sebelum diadopsi oleh keluarga di Italia dan mengubah namanya menjadi Vincenzo Cassano.

4. The Sound of Your Heart (2016)

Aktor Song Joong Ki tampil sebagai cameo sebagai kartunis dalam sitkom "The Sound of Your Heart" yang tayang di KBS TV. Bintang terkenal dari serial "Descendants of the Sun" ini akan memerankan pengarang webtoon sukses dan teman protagonis Jo Seok (diperankan oleh Lee Kwang-soo). Ia akan muncul di episode pertama dan terakhir. "Song akan memerankan pria tampan dengan hati yang hangat," kata produser dalam siaran pers.

