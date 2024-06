Profil 3 Bintang Drakor Undercover High School: Seo Kang Joon, Jin Ki Joo, dan Kim Min Ju

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Seo Kang Joon dipastikan bakal membintangi drama baru Korea Selatan berjudul Undercover High School. Dia akan berakting sebagai pemeran utama, seorang agen rahasia yang menyamar menjadi siswa sekolah menengah. Adapun aktris Jin Ki Joo dan mantan member girlband IZ*ONE Kim Min Ju juga dilaporkan akan meramaikan drama ini.

Seperti apakah profil para pemeran drama Korea Selatan Undercover High School ini?

Sebagai informasi, Undercover High School merupakan drama aksi misteri dengan bingkai komedi. Bercerita tentang seorang pria, Jung Hae Sung, yang menyamar sebagai siswa sekolah menengah. Dia menjadi telik sandi untuk Badan Intelijen Nasional (NIS). Pria tersebut ditugaskan guna mengungkap batangan emas Kaisar Gojong yang hilang.

Dilansir dari MyDramalist, drama Undercover High School ini bakal disutradarai oleh Choi Jung In. Adapun jalan ceritanya diracik oleh Im Young Bin. Jumlah episodenya 12 dan tayang pada 2005 setiap Jumat dan Sabtu di jaringan MBC. Belum ada jadwal pasti bulan apa akan dirilis. Drama ini dikabarkan baru akan syuting musim panas ini.

Seo Kang Joon akan berakting sebagai tokoh sentral Jung Hae Sung. Lalu Jin Ki Joo akan menjadi Oh Soo Ah, yang juga peran utama. Sedangkan Kim Min Ju sebagai pemeran pendukung, Lee Ye Na, seorang Ketua OSIS. Berikut profil para pemeran di drama Undercover High School:

1. Seo Kang Joon

Seo Kang Joon adalah aktor dan penyanyi Korea Selatan kelahiran 12 Oktober 1993. Pria yang kini berusia 30 tahun itu lahir di Gunpo Gyeonggi, Korea Selatan, dengan nama asli Lee Seung Hwan. Dia melakukan debut aktingnya di drama pada 2012 “To The Beautiful You”, seperti dilansir dari My Dramalist.

Pada 23 November 2021, Seo Kang Joon mendaftar wajib militer sebagai prajurit aktif. Tugas tersebut rampung pada Mei 2023 lalu. Drama Undercover High School menjadi drama comeback-nya setelah wamil. Drama terakhirnya sebelum vakum tugas negara adalah Gird yang tayang 2022 lalu.

Dikutip dari Asian Wiki, berikut jejak karier Seo Kang Joon di industri hiburan Korea Selatan;

Film:

• My Love, My Bride (2014)

• The Beauty Inside (2015)

• Summer Snow (2015)

• A Year-End Medley (2021)

Drama:

• To The Beautiful You (2012)

• Good Doctor (2013)

• The Suspicious Housekeeper (2013)

• Cunning Single Lady (2014)

• A Better Tomorrow (2014)

• What Happens to My Family? (2014-2015)

• Hwajung (2015)

• Cheese in the Trap (2016)

• Entertainer (2016)

• Entourage (2016)

• Are You Human? (2018)

• The 3rd Charm (2018)

• Something About Us (2018)

• Watcher (2019)

• When the Weather is Fine (2020)

• Grid (2022)

• Undercover High School (2025)

Film TV:

• After School: Lucky or Not (2013)

• Haneuljae’s Murder (2013)

Penghargaan:

• Hot Star Award (“Hwajung”) di Korea Drama Awards (8th) 2015

• Excellent Actor (medium-length drama) (“Are You Human?”) di KBS Drama Awards 2018

• Best Couple Award (“Are You Human?”) di KBS Drama Awards 2018

2. Jin Ki Joo

Jin Ki Joo adalah aktris Korea Selatan di bawah FL Entertainment. Wanita kelahiran 26 Januari 1989 yang kini berusia 35 tahun ini sebelumnya karyawan Samsung SDS. Dia kemudian bekerja sebagai reporter untuk afiliasi regional SBS G1 sebelum memulai kariernya aktingnya.

Setelah memenangkan hadiah Olivia Lauren di Kontes Supermodel ke-23 pada 2014, Jin Ki Joo melakukan debut aktingnya di drama televisi pada 2015 “Twenty Again". Dia juga muncul dalam drama populer “Splash Splash Love” (2015) dan “One More Happy Ending” (2016), serta film “Little Forest” (2018). Dia melakukan debut pada sebagai pemeran utama dalam drama “Come and Hug Me” pada 2018.

Berikut jejak karier Jin Ki Joo di industri hiburan Korea Selatan;

Film:

• Little Forest (2018)

• Midnight (2021)

• Land of Happiness (2024)

Drama:

• Second 20’s (2015)

• One More Happy Ending (2016)

• The Good Wife (2016)

• Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

• The Emperor: Owner of the Mask (2017)

• Misty (2018)

• Come and Hug Me (2018)

• The Secret Life of My Secretary (2019)

• Homemade Love Story (2020-2021)

• From Now On Showtime (2022)

• Shooting Stars (2022)

• My Perfect Stranger (2023)

• Uncle Samsik (2024)

• Undercover High School (2025)

Film TV:

• Splash Splash Love (2015)

Penghargaan:

• Excellent Actress (“Homemade Love Story”) di KBS Drama Awards 2020

• Best Couple Award (“Homemade Love Story”) – di KBS Drama Awards 2020

3. Kim Min Ju

Kim Min Ju merupakan penyanyi dan aktris Korea Selatan di bawah Manajemen SOOP. Perempuan kelahiran 5 Februari 2001 yang kini berusia 23 tahun ini memasuki industri hiburan dengan berpartisipasi dalam acara survival musik Producer 48. Dia menduduki posisi ke-11 dan menjadi lineup terakhir girl grup IZ*ONE karenanya.

Namun, IZ*ONE, resmi dibubarkan pada 29 April 2021. Setelah grup tersebut bubar, Kim Min Ju akhirnya melanjutkan karirnya sebagai aktris. Dia muncul dalam berbagai drama seperti “A-Teen 2”, “Immortal Goddess” dan “Tempted”. Dia juga memulai debutnya di layar lebar melalui film berjudul “The Fault Is Not Yours”.

Berikut rekam jejak karier Kim Min Ju di dunia hiburan Korea Selatan:

Film:

• The Fault Is Not Yours (2019)

Drama:

• Tempted (2018)

• The Forbidden Marriage (2022-2023)

• Connection (2024)

• Undercover High School (2025)

Penghargaan:

• Best New Actress (“The Forbidden Marriage”) di MBC Drama Awards 2022

HENDRIK KHOIRUL MUHID | KAKAK INDRA PURNAMA | MARVELA | MYDRAMALIST | ASIANWIKI

Pilihan Editor: Menegangkan! Ini 9 Drama Korea Tentang Parasit dan Monster