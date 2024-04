Menegangkan! Ini 9 Drama Korea Tentang Parasit dan Monster

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali merilis serial drama Korea atau drakor original bergenre K-zombie yang berjudul Parasyte: The Grey. Drama tersebut merupakan hasil adaptasi dari manga legendaris karya Hitoshi Iwaaki yang berjudul Parasyte. Dibintangi oleh Jeon So Nee, Koo Gyo Hwan, dan Lee Jung Hwan, drakor tersebut tayang perdana pada Jumat, 5 April 2024.

Parasyte: The Grey merupakan drama Korea yang mengangkat tema cerita tentang parasit misterius yang muncul dan mengancam kehidupan manusia. Meski terdengar menyeramkan, ini bukan drama Korea pertama yang mengambil tema cerita tersebut. Terdapat sejumlah drakor lain yang memiliki genre dan tema serupa.

Lantas, apa saja daftar drama Korea tentang parasit dan monster? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. Kingdom (2019)

Poster drama Kingdom. Foto: Asianwiki.

Drama Korea tentang parasit dan monster yang pertama adalah Kingdom. Drama ini bercerita putra mahkota Lee Chang yang memutuskan untuk pergi ke klinik Jiyulheon di Dongnae untuk mencari tahu penyakit yang diderita sang ayah. Namun, saat sampai di tempat itu dia menemukan bahwa klinik telah hancur dan dipenuhi oleh mayat. Staf medis Seo Bi memberitahu bahwa mayat-mayat tersebut akan segera bangkit untuk menghabisi nyawa manusia.





2. Search (2020)

Kisah bermula saat pelatih anjing militer Koo Dong Jin yang sebulan lagi akan dibebastugaskan, dikirim ke tim pencari militer di zona demiliterisasi. Disana dia bertemu dengan Son Ye Rim yang merupakan perwira elit militer. Bersama para anggota lain, mereka harus menghadapi teror dari mahkluk misterius dan berjuang untuk bertahan hidup.





3. Sweet Home 1 & 2 (2020 & 2023)

Cha Hyun Su adalah seorang siswa sekolah menengah yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan mengerikan. Dia kemudian terpaksa meninggalkan rumahnya dan pindah ke apartemen kecil.

Tanpa disangka, kepindahan itu justru membuat Cha Hyun Su harus menghadapi kenyataan baru karena adanya monster yang berusaha untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Dia pun berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan umat manusia yang tersisa sebelum terlambat.

Drama Sweet Home memiliki dua season yang ceritanya saling berhubungan satu sama lain. Drakor garapan Netflix ini dijadwalkan akan memiliki season ketiga yang tayang pada 2024.





4. Happiness (2021)

Happiness mengambil latar belakang cerita di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi yang baru saja dibangun di kota besar. Gedung apartemen tersebut memiliki penghuni yang rukun meski berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Namun, kehidupan berubah ketika penyakit menular baru muncul. Karena wabah ini, apartemen bertingkat tinggi itu terpaksa ditutup. Para warga berjuang untuk bertahan hidup, sementara mereka dilanda ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain.





5. Dark Hole (2021)

Drama Korea tentang parasit dan monster yang selanjutnya adalah Dark Hole. Diceritakan, Lee Hwa Sun adalah seorang detektif di unit investigasi regional Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Suatu hari, dia menerima panggilan telepon dari orang yang membunuh suaminya.

Lee Hwa Sun kemudian melakukan perjalanan ke Kota Muji untuk mengejar pembunuh tersebut. Namun, saat sampai di sana dia justru menemukan orang-orang yang berubah menjadi monster setelah menghirup asap gelap misterius. Dia pun berjuang untuk menyelamatkan masyarakat Kota Muji yang ketakutan sambil mencari pembunuh suaminya.

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

Wabah virus tiba-tiba terjadi di SMA Hyosan setelah seorang siswa kembali dari laboratorium sains sekolah. Dia terinfeksi virus yang tidak diketahui dan dengan cepat berubah menjadi zombie pemakan manusia.

Siswa di sekolah menengah tersebut kini harus berjuang untuk hidup, sambil mencari jalan keluar. Sementara itu, militer Korea berupaya mengisolasi wabah tersebut dan melindungi negaranya dari wabah yang lebih besar.





7. Duty After School (2023)

Duty After School bercerita tentang sekelompok siswa kelas 3 di sekolah menengah atas yang harus berlatih militer menjelang ujian masuk universitas. Mereka dijadikan pasukan cadangan oleh pemerintah dengan iming-iming poin tambahan untuk ujian masuk universitas. Mereka pun dipersiapkan untuk melawan monster-monster yang jatuh dari langit.





8. Gyeongseong Creature 1 & 2 (2023 & 2024)

Drama ini mengambil latar belakang di Gyeongseong (nama lama Seoul), Korea Selatan pada 1945. Di era kelam saat Seoul masih dijajah Jepang, seorang pengusaha dan seorang detektif bertemu untuk berjuang hidup dan melawan monster yang lahir dari ketamakan manusia.

Merupakan drama original Netflix, Gyeongseong Creature memiliki dua season penayangan. Musim pertamanya ditayangkan pada akhir Desember 2023, sedangkan musim keduanya rilis pada awal Januari 2024. Drama ini dibintangi oleh Park Seo Jun, Han So Hee, dan Claudia Kim.





9. Parasyte: The Grey (2024)

Serial Parasyte: The Grey tayang 5 April 2024. Dok. Netflix

Drama Korea tentang parasit dan monster yang terbaru adalah Parasyte: The Grey. Serial ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Jung Su In yang terinfeksi parasit Heidi. Namun, dia dapat bertahan dan tidak membiarkan parasit tersebut mengambil alih otak dan tubuhnya. Tetapi, karena tubuh Jung Su In dan parasit tersebut tidak bisa dipisahkan, dia pun harus hidup berdampingan dengan parasit dan menjadi mutan.

