V BTS Bagikan Momen Me Time Lewat Photobook TYPE 1

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS akan merilis photobook berjudul "TYPE 1" pada 9 Juli 2024. Menurut pengumuman agensi BigHit Music di Weverse, photobook tersebut berisi foto-foto saat V menghabiskan waktu senggangnya sendirian. Tentu saja foto-foto tersebut diabadikan sebelum V menjalani wajib militer.

Dalam poster utama yang diunggah di media sosial BTS, terlihat V bersandar di dinding. Dari poster tersebut seolah menunjukkan momen saat pria bernama asli Kim Taehyung itu dalam momen istirahat dan nyaman. Berpose tanpa atasan, rambutnya ditata acak-acakan, ekspresi serta postur tubuhnya terlihat natural.

Dibuat dengan nuansa hitam putih seperti film, poster photobook juga dilengkapi beberapa tulisan. "I still wonder wonder beautiful story, Still wonder wonder best part, I still wonder wonder next story, And I Want To Make You Mine" bunyi tulisan tersebut yang merupakan bagian dari lirik lagu "Scenery" yang dirilis tahun 2019 dan resmi dimasukkan dalam album solo V, Layover, tahun 2023.

V BTS akan merilis photobook "TYPE 1" pada 9 Juli 2024. (Weverse)

V ikut aktif dalam perencanaan photobook

Menurut keterangan BigHit Music, V ikut berpartisipasi dalam setiap langkah perencanaan dan produksi. Termasuk memilih tujuan perjalanan hingga menentukan judul dan komponen photobook. Sampai akhirnya photobook tersebut selesai dibuat. Buku tersebut terdiri dari 224 halaman yang berisi berbagai momen yang ingin ia bagikan dengan ARMY.

"Setiap bab dalam photobook ini tidak hanya akan membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang V, atau Kim Taehyung, secara mendalam," kata agensi. Artinya pembelian photobook tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai item lain untuk dikoleksi. Seperti penanda buku, satu set kartu pos, dan stiker foto yang menggambarkan suasana petualangan saat bepergian.

V BTS akan merilis photobook "TYPE 1" pada 9 Juli 2024. (Weverse)

Tanggal pra-pemesanan dan rilis

Seperti disebutkan sebelumnya, photobook V BTS akan dirilis pada 9 Juli 2024. Namun untuk pra-pemesanan bisa dilakukan mulai besok, Kamis 27 Juni 2024 mulai pukul 11 siang waktu Korea Selatan.

Photobook "TYPE 1" akan dirilis melalui Weverse Shop secara global, termasuk pengecer online. Khusus Weverse Shop di Amerika Serikat dirilis pada 30 Juli 2024, sedangkan Weverse Shop JEPANG dan UNIVERSAL MUSIC JAPAN, pada 26 Juli 2024.

Selain itu, juga tersedia photobook "TYPE 1" versi majalah yang dapat dipesan mulai 27 Juni 2024. Bedanya versi majalah terdiri 152 halaman dan ada beberapa bab dari versi buku yang tidak disertakan dalam versi majalah. Tanggal perilisannya pun juga berbeda, yaitu pada 6 Agustus 2024 secara global.

"TYPE 1" versi majalah akan dirilis di Weverse Shop Amerika Serikat [ada 27 Agustus 2024. Sementara di Weverse Shop JEPANG dan UNIVERSAL MUSIC JAPAN pada 30 Agustus 2024.

Semua proses produksi dilakukan di Korea. Sebagai tambahan informasi, photobook pertama V ini terbuat dari kertas yang disertifikasi oleh Forest Stewardship Council dan dicetak dengan tinta kedelai yang dapat terurai secara hayati.

