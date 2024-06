4 Inti Cerita Under The Gun yang Tak Sekedar Cerita Anak SMA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak drama Korea yang mengangkat cerita remaja, dari yang penuh romansa, misteri hingga masalah keluarga. Namun drama Under The Gun memiliki cerita yang tak biasa. Drama enam episode yang tayang di Viu ini menceritakan remaja yang piawai bermain poker.

Go Gun, yang diperankan Zuho SF9, siswa SMA Sunhwa yang berasal dari keluarga kaya. Tak heran dia cukup populer karena penampilannya. Suatu saat, kehidupannya berubah setelah sang ayah terjerat alkohol dans empat mengalami kecelakaan. Ditambah adiknya membutuhkan biaya pengobatan besar karena menderita penyakit berat.

Baca Juga: Sinopsis Under the Gun yang Dibintangi oleh Zuho SF9

Berikut ini inti cerita dari Under The Gun seperti dikutip dari keterangan tertulis Viu

1. Tulang punggung keluarga

Go Gun yang masih bersekolah tiba-tiba harus menanggung beban untuk menghidupi keluarga dan membiayai pengobatan adiknya. Kehidupannya tentu berbeda dengan anak-anak lainn yang bisa bermain atau mengikuti les pelajaran.

Go Gun harus melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu demi mendapatkan uang tambahan. Hal ini membuatnya sering kelelahan dan sulit berkonsentrasi saat di sekolah. Kepribadiannya pun berubah mejadi sosok yang dingin dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Meski diejek dia tidak menyerah.

2. Romansa anak SMA

Kepribadian Go Gun yang awalnya ceria berubah jadi dingin setelah mengalami berbagai kejadian menyakitkan. Berawal dari perkenalan dengan Cha Se Young, yang diperankan oleh Jo Soo Min. Penonton akan dibuat haru dengan usaha Jo Soo Min mendekati Cha Se Young lebih dulu. Namun cerita romansa ini dibuat sedikit lebih pelik karena ternyata saingan Go Gun dalam poker juga memiliki perasaan suka terhadap Se Young.

3. Poker Gaya Texas Hold’em

Permainan Poker Texas Hold’em sedang berkembang pesat di Korea Selatan sebagai ajang adu strategi dan otak yang populer. Permainan itu juga diperlihatkan dalam Under the Gun. Poker termasuk melanggar hukum dan bisa membuat orang mengalami kerugian besar. Orang yang kecanduan bermain poler akan penasaran dan menjadi serakah karena menjanjikan keuntungan berupa uang.

Dalam suatu kesempatan Go Gun terpaksa mencari nafkah dengan bekerja di perjudian ilegal. Ia memang tidak menggunakan keahliannya bermain poker, tapi ia ikut ditangkap polisi. Ayah Go Gun pun kehilangan banyak uang karena bermain judi poker dan dianggap sebagai pecundang. Namun akhirnya keahlian poker Go Gun membuatnya mengikuti kompetisi poker resmi dengan hadiah uang yang sangat besar. Dia pun berhasil membiayai pengobatan adiknya dan eputasinya pun menjadi terhormat.

4. Hubungan keluarga yang kuat

Salah satu yang membuat drama ini terasa hangat adalah hubungan erat antara Go Gun dengan ayah dan adiknya. Go Gun digambarkan sebagai kakak yang sangat menyayangi adiknya dan bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawa adiknya tercinta.

Tapi kadang hubungan Go Gun dengan ayahnya tidak selalu manis. Apalagi ketika ayahnya bertindak sembrono karena kecanduan judi dan alkohol. Bagaimanapun keduanya tidak kehilangan rasa sayang satu sama lain. Ayah Go Gun sebetulnya juga jago bermain poker, jadi tak heran jika Go Gun pun bisa belajar poker hingga akhirnya ikut kompetisi dan berhasil memenangkannya.

