Profil Elvis Presley Legenda Musik Rock and Roll, Pernah Dinas Militer ke Jerman pada Perang Dunia II

TEMPO.CO, Jakarta - Elvis Presley adalah seorang musisi dan aktor Amerika Serikat yang memperoleh ketenaran pada tahun 1950-an. Dia dikenal karena gaya flamboyan yang unik yang tidak hanya mencuri perhatian tetapi juga menjadi tren mode pada masanya.

Elvis piawai dalam membawakan berbagai genre musik seperti rock, pop, country, dan blues, yang membawanya memenangkan tiga Penghargaan Grammy. Karena kesuksesannya yang gemilang, Elvis Presley dijuluki sebagai "King of Rock and Roll" dan menjadi salah satu ikon budaya pop abad ke-20.

Dikutip dari laman biography-elvis.com. Elvis Aaron Presley lahir di Tupelo, Mississippi, AS, pada 8 Januari 1935. Meskipun seharusnya lahir sebagai anak kembar, saudara kembarnya, Jason, meninggal saat lahir. Orang tua Elvis berasal dari latar belakang kelas pekerja yang sering berpindah-pindah rumah.

Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius, aktif beribadah di gereja, dan dari kecil sudah menunjukkan bakat menyanyi yang besar, terinspirasi dari musik gospel. Elvis menerima gitar pertamanya sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya pada usia 11 tahun.

Pada tahun 1948, keluarganya pindah ke Memphis, Tennessee, di mana Elvis melanjutkan pendidikannya di Humes High School. Meskipun gemar bernyanyi, dia tidak selalu diterima dengan baik oleh teman-temannya dan bahkan guru musiknya pernah mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat musikal. Pada tahun 1950, ia mulai sering berlatih gitar dengan tetangganya yang lebih tua, Lee Denson, dan beberapa teman lainnya, yang akhirnya membentuk sebuah grup musik lokal. Elvis mencatat prestasi pertamanya di dunia musik dengan menjadi juara dalam kompetisi bakat tahunan di sekolah menengahnya.

Setelah lulus SMA pada tahun 1953, Elvis bercita-cita untuk mengejar karier musik profesional. Pada Juli 1953, ia mencoba peruntungannya di Sun Records, di mana ia merekam beberapa lagu pertamanya dengan biaya sendiri. Meskipun awalnya tidak menarik perhatian produser, Elvis terus mencoba membangun karier musiknya.

Pada 1954, peruntungannya berubah ketika ia merekam lagu "That's All Right", yang akhirnya mendapat perhatian luas dan membawanya pada perjalanan menuju ketenaran. Elvis kemudian menandatangani kontrak rekaman dengan RCA Records pada tahun 1955, yang memulai karier puncaknya sebagai bintang musik internasional.

Kesuksesan Elvis terus meningkat seiring dengan popularitas lagu-lagu hitsnya seperti "Heartbreak Hotel" dan "Hound Dog". Dia juga mulai muncul dalam film-film Hollywood dan sering menjadi bintang tamu di acara televisi. Sebagai seorang artis yang sangat produktif, Elvis merekam lebih dari 600 lagu selama hidupnya, meskipun tidak pernah menulis lagu sendiri. Dia memenangkan tiga Penghargaan Grammy dan album-albumnya sering meraih status emas dan platinum.

Pada Maret 1957, Elvis Presley ditarik masuk ke dalam dinas militer Amerika Serikat dan ditugaskan di Jerman pada Perang Dunia II. Meskipun sempat terpukul dengan kematian ibunya sebelum bertugas, ia menemukan semangat baru setelah bertemu dengan Priscilla Beaulieu, yang kemudian menjadi istrinya pada tahun 1967 di Las Vegas.

Namun, kehidupan pribadi Elvis tidak selalu mulus. Pernikahannya dengan Priscilla berakhir dengan perceraian pada tahun 1973, dan ia mulai berjuang dengan kecanduan obat-obatan serta gaya hidup yang tidak sehat.

Pada Juni 1977, meskipun masih aktif dalam karier musiknya, Elvis ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya di Graceland, Memphis, karena serangan jantung yang diduga terkait dengan penggunaan obat-obatan.

Elvis Presley meninggalkan warisan besar dalam dunia musik dan budaya pop. Sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah musik rock and roll, dia diakui sebagai ikon global yang menginspirasi generasi musisi dan penggemar di seluruh dunia.

