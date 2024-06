7 Lawan Main Jang Nara di Drama Korea Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Korea Selatan Jang Nara dikenal dengan kemampuannya aktingnya. Ia sukses membawakan peran seperti di drama Fated to Love You dan The Last Empress. Selain memiliki akting memukau, ia juga dikenal pandai membangun chemistry dengan lawan mainnya hingga menyajikan akting yang bagus. Siapa saja lawan mainnya yang terkenal?

1. Jung Yong Hwa

Jang Na Ra beradu akting dengan Jung Yong Hwa di drama Korea Sell Your Haunted House pada 2021, merupakan drama beertema supernatural yang berbalut komedi. Mengkisahkan Hong Ji-ah (Jang Nara), seorang agen real estate dan pengusir hantu yang menjalankan Daebak Real Estate, dan Oh In-beom (Jung Yong Hwa), seorang penipu yang berpura-pura menjadi pengusir hantu. Ji-ah memiliki kemampuan untuk mengusir hantu dari properti berhantu, sementara In-beom memiliki kemampuan psikis yang dapat memperkuat pengusiran hantu.

Awalnya berselisih, mereka akhirnya bekerja sama untuk membersihkan properti berhantu dan mengungkap rahasia masa lalu yang kelam, termasuk kematian ibu Ji-ah. Kemitraan ini membawa mereka pada penyembuhan pribadi dan pengungkapan kebenaran, sekaligus menggabungkan elemen misteri, horor, dan romansa.

2. Laa Sang Yoon

Melansir asianwiki, Jang Na Ra dan Lee Sang Yoon hidup menjadi suami istri di drama VIP (2019). Drama tersebut Na Jung-sun (Jang Nara), yang bekerja di tim VIP di sebuah department store bersama suaminya, Park Sung-joon (Lee Sang-yoon). Kehidupan mereka terguncang ketika Jung-sun menerima pesan anonim yang menyatakan bahwa suaminya berselingkuh dengan rekan kerjanya. Drama ini mengikuti upaya Jung-sun untuk mengungkap kebenaran di balik perselingkuhan tersebut, sambil menghadapi tantangan profesional dan emosional di tempat kerja.

3. Lee Gun

Lee Gun berduel dengan Jang Na Ra dalam drama Fated to Love You. Drama 2014 ini menceritakan tentang kehidupan Kim Mi Young (Jang Nara) bertabrakan dengan kehidupan Lee Gun ( Jang Hyuk ), seorang pewaris kaya raya yang juga merupakan keturunan terakhir dari klan bergengsi Jeonju Lee. Keduanya dalam keadaan mabuk melakukan one-night stand yang membuat Mi Young hamil, dan meskipun awalnya dia ragu-ragu, Lee Gun akhirnya mengambil tindakan dan mereka mengadakan pernikahan.

Drama ini menceritakan perjalanan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, sambil perlahan-lahan mengembangkan perasaan satu sama lain, serta menemukan arti cinta dan keluarga.

4. Son Ho Jun

Mengutip Soompi, Son Ho Jun berpasangan dengan Jang Na Ra di drama Go Back Couple (2017). Choi Ban-do (Son Ho-jun) dan Ma Jin-joo (Jang Nara), pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam pernikahan mereka setelah bertahun-tahun bersama. Mereka merasa tidak bahagia dan menyesali keputusan mereka untuk menikah.

Suatu hari, melalui sebuah kejadian ajaib, mereka menemukan diri mereka kembali ke masa lalu, tepatnya pada saat mereka berusia 20 tahun dan belum menikah. Keduanya diberikan kesempatan untuk menjalani kembali masa muda mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka buat.

Selama mereka berada di masa lalu, Ban-do dan Jin-joo menghadapi berbagai situasi yang mengingatkan mereka pada alasan mengapa mereka jatuh cinta satu sama lain. Mereka juga bertemu dengan teman-teman lama dan keluarga, yang memberi mereka pandangan baru tentang kehidupan dan cinta.

5. Shin Sung Rok

Jang Nara tidak hanya bersinar dalam drama modern, tetapi juga dalam drama dengan elemen tradisional. Salah satu bukti terbaik adalah "The Last Empress," di mana dia memerankan Oh Sunny, seorang aktris yang penuh semangat. Awalnya, kisah cinta Sunny dengan Kaisar Lee Hyuk dari Kekaisaran Korea (Shin Sung Rok) tampak seperti kisah Cinderella modern ketika dia jatuh cinta dan menikah dengannya. Namun, kisah romantis ini segera memudar ketika Sunny terjebak dalam intrik dan perebutan kekuasaan di istana.

Pada awalnya, peran Sunny tampak mudah bagi Jang Nara karena karakter ceria Sunny mirip dengan peran-peran yang pernah ia mainkan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya cerita dan Sunny harus berjuang melawan musuh-musuhnya, karisma Jang Nara semakin bersinar. Dia dengan cemerlang menampilkan pertumbuhan karakter Sunny yang menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kecerdasan.

6. Yoo Da In

Jang Na Ra bermain dengan Yoo Da In dalam drama One More Happy Ending. Selain itu ada pula Yoo In Na dan Seo In Young tampil dalam drama ini. Han Mi-Mo ( Jang Na-Ra ), Baek Da-Jung ( Yoo Da-In ), Go Dong-Mi ( Yoo In-Na ) dan Hong Ae-Ran ( Seo In-Young ) pernah menjadi anggota grup idola “Angel.”

Kelompok itu punya latar belakang beragam dan profesi unik. Han Mi Mo misalnya, adalah seorang konsultan pernikahan namun rumah tangganya bercerai. Mantan rekan bandnya Baek Da-Jung juga merupakan perwakilan di perusahaan yang sama. Dia menikah dengan pria kaya, namun pernikahannya berada di ujung tanduk.

Go Dong-Mi sekarang menjadi guru sekolah dasar. Dia lajang dan merasa kesepian. Hong Ae-Ran adalah seorang karyawan perusahaan internet.

7. Mr Back

Mr Black merupakan drakor yang menceritakan Choi Go Bong, yang namanya berarti "puncak tertinggi" atau "gaji tertinggi," adalah seorang pria berusia 70 tahun yang memimpin sebuah konglomerat hotel besar, hidup hanya dengan keserakahan dan keegoisan. Ketika tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi seorang pria di usia 30-an, ia merasa senang dengan kesempatan untuk merasakan masa mudanya lagi. Mengganti namanya menjadi Choi Shin Hyung, yang berarti "model terbaru," ia bertemu dengan Eun Ha Soo, seorang pekerja paruh waktu yang baru saja mendapatkan pekerjaan tetap pertamanya. Berkat Ha Soo, ia merasakan cinta untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di samping itu, ia juga membangun kembali hubungannya dengan putranya yang terasing dan ahli warisnya yang sulit, Choi Dae Han.

