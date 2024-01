Lee Jae Won Aktor Welcome To Samdal-Ri Raih Penghargaan Pertama Sejak Debut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jae Won, aktor Welcome To Samdal-Ri yang sedang tayang, memenangkan penghargaan pertama sejak debut. Dia mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian itu saat menerima penghargaan di atas panggung.

Lee Jae Won memenangkan penghargaan Best Actor untuk Drama Special/TV Cinema untuk perannya dalam No Path Back di KBS Drama Awards 2023. Ini adalah penghargaan pertama yang dia peroleh sejak debut di tahun 2008.

Penghargaan pertama sejak debut

“Sudah 15 tahun sejak debutku, dan aku menerima penghargaan untuk pertama kalinya dalam karir aktingku," ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari aktor dan aktris yang menghadiri acara yang digelar pada Minggu, 31 Desember 2023.

Lee Jae Won bersyukur akhirnya mendapat kesempatan untuk menenerima penghargaan. Meski diminta mempersingkat pidatonya, setelah mengucapkan terima kasih kepada produser dan tim produksi No Path Back, dia berterima kasih kepada banyak orang.

Aktor berusia 37 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya, yang tak berhenti mendukungnya. Juga kepada ibu mertuanya yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri.

“Jika ibu mertuaku tidak merawat bayi kami, aku mungkin tidak bisa datang ke lokasi syuting. Terima kasih kepada kakak laki-laki dan perempuan ipar saya karena telah meminjamkan uang kepada saya setiap kali keadaan sulit," katanya.

Lee Jae Won sempat memeriksa catatan di telepon genggamnya dan akhirnya menyampaikan pesannnya, untuk anak dan istrinya. Terakhir dia berjanji untuk menjadi aktor yang lebih baik lagi. "Saya akan selalu tetap rendah hati dan berusaha menjadi aktor dengan harapan besar di masa depan,” tutupnya.

Pidato yang rendah hati dan realistis

Lee Jae Won menyampaikan pidato dengan jujur, sehingga membuat rekan mainnya di No Path Back ikut tertawa. Tak terkecuali netizen yang ikut memuji kejujurannya.

“Jujur saja, itu adalah pidato penerimaan paling detail dan realistis yang pernah saya dengar. Selamat!" tulis netizen

“Saya juga akan berterima kasih jika ada yang menjaga anak-anak dan meminjami saya uang tunai. Ini sangat lucu. Saya berharap dia terus sukses!” kata yang lainnya.

Karier Lee Jae Won

Lee Jae Won melakukan debut aktingnya pada tahun 2008, lewat perannya sebagai Yeong Jae dalam fil, Happy Together. Dia juga membintangi beberapa drama televisi, seperti The Master’s Sun, Untouchable, Kill It, dan Mr. Queen.

Drama yang dibintanginya, Welcome To Samdal-Ri, saat ini sedang ditayangkan di JTBC dan NEtflix. Dia berperan sebagai Wang Gyeong Tae, salah satu dari lima sekawan di Samdal-Ri.

