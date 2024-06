5 Hal tentang Undercover High School, Seo Kang Joon Dianggap Terlalu Tua Perankan Anak SMA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Seo Kang Joon dikabarkan bakal membintangi drama Korea baru berjudul Undercover High School. Drama bergenre aksi, thriller, misteri, dan komedi ini bakal ditayangkan tahun depan di saluran MBC. Selain menjadi drama comeback setelah wajib militer, drama tersebut juga merupakan penanda kembalinya Seo Kang Joon di MBC setelah 10 tahun.

Berikut 5 hal tentang Drakor Undercover High School:

1. Sinopsis

Melansir dari Soompi, Undercover High School adalah drama aksi mengungkap misteri yang diselipi komedi. Bercerita tentang seorang pria, Jung Hae Sung, yang menyamar sebagai siswa sekolah menengah. Dia bekerja sebagai agen Badan Intelijen Nasional (NIS) untuk mengungkap batangan emas Kaisar Gojong yang hilang. Demi menjalankan aksi telik sandi, dia kudu menjalani kehidupan sekolah.

2. Sutradara, penulis, dan jadwal tayang

Drama Undercover High School bakal disutradarai oleh Choi Jung In. Dia adalah pengarah drama Knight Flower dan On the Verge of Insanity, yang mana kedua drama ini mendapat rating mengesankan. Adapun jalan ceritanya diracik oleh Im Young Bin, penulis skenario untuk drama Bad Prosecutor yang sukses diperankan aktor Doh Kyung Soo alias D.O. EXO.

Dilansir dari MyDramalist, Undercover High School akan berjumlah 12 episode dan tayang pada 2005 setiap Jumat dan Sabtu di jaringan MBC. Belum ada jadwal pasti bulan apa akan dirilis karena drama ini belum memasuki periode syuting.

3. Pemeran

Dikutip dari Soompi, pada 6 Maret 2024, Seo Kang Joon akan membintangi drama ini. Agensi Seo Kang Joon, Man Of Creation mengonfirmasi, Seo Kang Joon sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Pada 10 Juni 2024, MBC mengonfirmasi, Seo Kang Joon akan menjadi pemeran utama drama Undercover High School.

Seo Kang Joon akan berakting sebagai pemeran utama seorang agen NIS, Jung Hae Sung, yang berubah menjadi siswa sekolah menengah. Adapun aktris Jin Ki Joo dan eks anggota girlband IZ*ONE Kim Min Ju juga dilaporkan akan menjadi bagian dari pemerannya. Jin Ki Joo akan menjadi pemeran utama, Oh Soo Ah. Sedangkan Kim Min Ju sebagai pemeran pendukung, Lee Ye Na, seorang Ketua OSIS.

4. Dinantikan penggemar Seo Kang Joon dan Kim Min Ju

Drama Undercover High School mendapatkan respons positif dari penggemar Seo Kang Joon dan Kim Min Ju. Banyak yang merindukan penampilan Seo Kang Joon setelah lama tak muncul di drama sejak kelar wajib militer pada Mei 2023 lalu. Adapun drama terakhir yang dibintangi aktor berusia 30 tahun ini adalah Grid yang tayang di Disney+ Hotstar pada 2022.

"Wow alur ceritanya terdengar bagus sekali! Ditambah lagi Seo Kang Joon setelah sekian lama pasti akan menontonnya,” komentar salah seorang penggemar di MyDramalist.

Penggemar Kim Min Ju juga menantikan penampilannya. Sejak IZ*ONE dibubarkan pada April 2021 lalu, Kim Min Ju memutuskan untuk melanjutkan karier sebagai artis. Dia beberapa kali tampil sebagai pemeran pendukung untuk memperkuat pengalamannya di industri ini. Antara lain di The Forbidden Marriage (2022) dan Connection (2023).

5. Mendapatkan kritikan

Meski belum tayang, sejumlah kritikan juga datang. Mereka mengeluhkan soal kerapnya drama-drama Korea menempatkan aktor kelahiran 1980-an memerankan sosok anak sekolah. Komentar ini menyoroti peran Jin Ki Joo sebagai Oh Soo Ah. Aktris kelahiran 1989 alias usia 35 tahun itu disebut kurang pas berperan sebagai anak SMA.

“Tolong berhenti memilih orang tahun 80an untuk peran siswa SMA,” tulis komentar tersebut.

Selain itu, Undercover High School juga dituding mengadaptasi plot komik Korea Selatan, Undercover Chaebol High. Sebuah manhwa tentang seorang gadis bernama Lee Dakyung yang bekerja untuk organisasi rahasia membongkar kematian bosnya. Undercover High School disebut memiliki premis yang mirip dan hanya mengubah karakter utama menjadi seorang laki-laki.

“Oke jadi kira-kira berdasarkan Mahnwa Undercover Chaebol High! Benar? Karena premisnya terasa serupa, ubah saja FL (female atau perempuan) yang merupakan agen NIS menjadi ML (male atau laki-laki),” kata sebuah komentar di MyDramalist.

Sementara yang lain menyebut Undercover High School merupakan buatan ulang dari film Korea Selatan She’s On Duty menjadi drama. Ini adalah film yang tayang pada 2005 silam tentang seorang detektif polisi yang menyamar di sekolah menengah untuk berteman dengan putri dari seorang gangster yang sulit ditangkap. Bedanya, karakter utama di film ini adalah seorang perempuan.

“Ini mungkin remake dari film Korea She’s On Duty menjadi Kdrama. Seiring tren dari Film hingga Kdrama seperti 18 Again, The Beauty Inside, dll,” tulis netizen.

