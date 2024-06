Profil Kim SeolHyun, Bintang Drakor Show Business bersama Song He Kyo dan Gong Yoo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seolhyun, mantan anggota girl group K-pop AOA akan beradu akting dengan Song Hye Kyo dan Gong Yoo dalam drakor terbaru berjudul Show Business. Seolhyun bukanlah wajah baru di dunia hiburan Korea Selatan karena sudah banyak terlibat dalam berbagai proyek drama dan film. Berikut profil Seulhyun:

Profil Seulhyun

Dilansir dari Kepoper, Seolhyun AOA lahir di Bucheon, Gyeonggi-do, Korea Selatan, pada 3 Januari 1995 dan memiliki nama asli Kim Seol Hyun. Dia mengawali karier di dunia hiburan pada tahun 2012 sebagai anggota AOA di bawah naungan FNC Entertainment. Selain sebagai penyanyi, wanita dengan tinggi badan 167 cm ini juga sukses mengukuhkan namanya sebagai seorang aktris dan model. Seolhyun lulus dari Bucheon Seonggok Middle School dan Gyeonggi Arts High School, di mana dia mendalami teater and film.

Sebagai aktris, Seolhyun memulai debutnya pada tahun 2012 melalui drama Seo-Young, My Daughter. Sejak itu, dia telah membintangi berbagai drama Korea populer seperti Orange Marmalade (2015), My Country: The New Age (2019) dan The Murderer’s Shopping List (2022). Di dunia perfilman, dia dikenal melalui perannya dalam Gangnam Blues (2015), Memoir of a Murderer (2017) dan The Great Battle (2018).

Seolhyun juga aktif dalam berbagai acara televisi dan variety show, termasuk Running Man, Knowing Brother, dan Law of the Jungle. Di luar kariernya, Seolhyun dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia telah menyumbangkan jutaan won untuk berbagai kegiatan amal dan bantuan bencana. Pada tahun 2017, dia mendonasikan 50 juta won untuk korban gempa bumi di Pohang dan untuk Seoul National School for the Deaf. Pada tahun 2018, dia bergabung dengan Honor Society dengan menyumbangkan 100 juta won ke Community Chest of Korea.

Prestasinya di dunia hiburan juga diakui melalui berbagai penghargaan, seperti New Wave Award di 3rd Asia Artist Awards (2018) dan Best Newcomer Award di 14th KBS Entertainment Awards (2015).

