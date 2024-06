Profil Han Bo Reum, Bintang Drama Korea Scandal yang Baru Tayang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han Bo Reum, model terkenal Korea Selatan kembali ke layar kaca di tahun 2024 ini. Artis yang lahir dengan nama asli Kim Bo Reum ini akan membintangi drama Korea berjudul Scandal bersama Choi Woong yang tayang pada 17 Juni 2024. Bagaimana perjalanan karirnya?

Profil Han Bo Reum

Dilansir dari Asian Wiki, Han Bo Reum lahir pada 12 Februari 1987 di Korea Selatan. Ia adalah seorang aktris dan model yang berada di bawah naungan H& Entertainment. Mengawali kariernya di dunia hiburan pada tahun 2011, Han Bo Reum telah menunjukkan kemampuan aktingnya yang mengesankan dalam berbagai drakor dan film.

Han Bo Reum memulai debut aktingnya dalam drama Dream High (2011) dan film Sunday Punch (2011). Sejak itu, namanya semakin dikenal melalui perannya dalam drama Master's Sun (2013), Go Back Couple (2017), dan Level Up (2019). Pada tahun 2012, dia memutuskan untuk mengubah nama panggungnya dari Kim Bo Reum menjadi Han Bo Reum, langkah yang membawanya ke lebih banyak peluang di industri hiburan.

Dilansir dari Kprofiles, selain berakting, Han Bo Reum juga berprofesi sebagai model. Dia merupakan alumni Myongji College, di mana dia mendalami jurusan Theater and Visual Studies. Kariernya sebagai model tidak kalah cemerlang, dengan penampilannya dalam berbagai video musik, termasuk Untitled oleh Hwang Chi Yeul pada tahun 2019 dan Acquaintance oleh Outsider pada tahun 2010.

Tidak hanya berakting dan menjadi model, Han Bo Reum juga aktif dalam berbagai variety show Korea. Beberapa di antaranya adalah King of Masked Singer, Law of the Jungle, Prison Life of Fools, Craftsman, dan Battle Trip. Baru-baru ini, dia bergabung dalam reality show Hole in Love (2022), Panka Road (2021), dan Busted 3 (2021).

Selain itu, Han Bo Reum juga pernah menjalin hubungan dengan Lee Hong Ki dari FT Island, menambah sorotan media terhadap kehidupannya.

Pengakuan terhadap bakat dan dedikasi Han Bo Reum dalam dunia hiburan juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang dia terima. Pada tahun 2017, dia meraih penghargaan Best New Actress di ajang 25th Korean Culture & Entertainment Awards untuk perannya dalam Confession Couple. Tahun berikutnya, dia mendapatkan New Star Award di Asia Model Awards. Pada tahun 2019, dia menerima Excellence Award di World Star Awards.

Pilihan Editor: Capaian Korea Selatan Menggapai Bulan