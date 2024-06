Grup TXT Umumkan Jadwal Penayangan Konser VR Pertama Mereka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop TXT atau Tomorrow by Together akan segera melangsungkan konser dengan konsep VR atau Virtual Reality pertama mereka pada Rabu, 31 Juli 2024. Konser VR bertajuk “Hyperfocus: Tomorrow X Together VR Concert” tersebut akan ditayangkan di Korea Selatan dan lima kota berbeda yang ada di Amerika Serikat.

Berdasarkan keterangan BigHit Music selaku agensi TXT, konser VR “Hyperfocus” akan tayang perdana di Megabox COEX di Distrik Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Dar teaser yang tayang pada Selasa, 18 Juni 2024 diperlihatkan beberapa bagian dari penampilan lagu "Deja Vu" yang dirilis TXT pada bulan April.

Kelima anggota TXT yang terdiri dari Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai terlihat mengenakan setelan putih beraksen hitam dengan latar belakang gurun salju dilengkapi langit penuh bintang.

“Kami memutuskan untuk menggelar konser VR setelah memikirkan berbagai cara untuk bisa lebih dekat dengan penggemar kami,” kata grup tersebut dalam siaran pers, sebagaimana tertulis pada laman Korea Times. “Karena ini merupakan pengalaman unik bagi anggota kami (untuk membuat tipe konten seperti ini), kami berharap ini juga dapat memberi kenangan yang luar biasa bagi penggemar kami (MOA).”

Masih dari keterangan BigHit, dalam konser itu TXT akan menampilkan lagu-lagu populer yang mereka miliki seperti "Sugar Rush Ride" (2023) demi menciptakan kenangan yang tak terlupakan bagi penontonnya.

Baca Juga: Jessie J Ingin Gelar Konser Tunggal untuk Tebus Kekecewaan Fans Indonesia

“Kami mampu menghasilkan konser yang dinamis dengan teknologi yang ditingkatkan, dengan narasi dan elemen visual yang lebih kuat,” lanjut Big Hit. “Tolong nantikan sinergi yang akan diciptakan oleh penampilan sempurna TXT dan VR.”

“Hyperfocus: Tomorrow X Together VR Concert” akan diproduseri oleh AmazeVR. Dua idol K-pop yang juga sudah pernah melakukan konser VR bersama perusahaan yang berbasis di California ini adalah grup AESPA dan Kai EXO.

Jadwal Konser VR TXT: Hyperfocus

Sementara itu, jadwal lengkap penayangan “Konser VR TXT: Hyperfocus” berdasarkan yang tertera pada laman resmi Weverse adalah:

Seoul, Korea Selatan : Rabu, 31 Juli 2024 - Selasa, 27 Agustus 2024 (Seoul Megabox COEX MX4D)

Los Angeles, California : Kamis, 8 Agustus 2024 - Rabu, 21 Agustus 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Buena Park, California : Jumat, 23 Agustus 2024 - Ahad, 1 September 2024

Houston, Texas : Kamis, 5 September 2024 - Ahad, 22 September 2024

Chicago, Illinois : Kamis, 26 Semptember 2024 - Ahad, 13 Oktober 2024

New York, Ameria Serikat : Kamis, 17 Oktober 2024 - Ahad, 10 November 2024

Penjualan tiket di Seoul dan Amerika Serikat akan sama-sama dibuka mulai Rabu, 17 Juli 2024 pukul 10 pagi waktu setempat.

Album terbaru TXT

Dilansir dari Billboard, grup yang debut pada 2019 lalu itu sudah mengantongi beragam prestasi. Minisode 3: TOMORROW, menjadi mini album keenam grup yang dirilis pada tanggal 1 April. Dua proyek minisode sebelumnya menduduki posisi 25 Billboard 200, dengan Minisode 1: Blue Hour pada tahun 2020 dan Minisode 2: Thursday's Child sukses mencapai No. 4 pada tahun 2022.

Untuk EP The Name Chapter: Temptation mereka bahkan berhasil menduduki peringkat pertama Billboard 200 pada awal tahun lalu. Konser VR “Hyperfocus” ini menjadi capaian terbaru bagi mereka. Rencananya mereka juga akan merilis single Jepang keempat mereka bertajuk “CHIKAI” pada Rabu, 3 Juli 2024.

KOREA TIMES | WEVERSE | BILLBOARD

Pilihan editor: 5 Tahun Eksis di Dunia Musik, TXT Banyak Meraih Penghargaan