Anaknya Tak Lolos Seleksi Timnas U-16, Darius Sinathrya: Ini Bukan Akhir Dek

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui proses seleksi yang tidak sebentar, anak kedua dari pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia, Diego Andres Sinathrya, Diego Andres Sinathrya dinyatakan tidak lolos menjadi bagian dari Tim Nasional atau Timnas Indonesia U-16. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Darius melalui laman Instagram pribadinya pada Rabu, 19 Juni 2024.

“It’s not the end dek! Semalam Diego bersama dua orang temannya, diberi kabar harus meninggalkan tim karena tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang akan berlaga di AFF U-16,” tulis sang ayah sebagai keterangan di bawah unggahan yang ia dedikasikan untuk sang anak.

Pada unggahan tersebut, terlihat foto-foto Diego Sinathrya selama mengikuti seleksi mulai akhir April lalu. Diketahui bahwa proses seleksi yang dilalui bakal calon pemain Timnas U-16 yang diikuti Diego dilanjutkan dengan program pelatihan (TC) yang sangat intens selama dua bulan.

Lebih lanjut, aktor 39 tahun itu juga meyakinkan sang anak bahwa kesempatan tersebut merupakan sebuah perjalanan dan pelajaran yang berharga. Sebagai orang tua, ia berusaha meyakinkan sang anak bahwa kabar tersebut bukanlah akhir dari segalanya. “Perjalanan Diego bersama timnas u-16 di AFF mungkin berakhir, namun perjalanan karir sepakbola Diego masih membentang panjang, hanya satu pilihan, terus berlatih menempa diri untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi!” tulisnya.

Donna Agnesia: Tuhan Punya Rencana yang Lebih Baik untuk Diego

Sama seperti Darius, Donna Agnesia juga memberi dukungan kepada anaknya yang berusia 15 tahun itu supaya terus mengejar mimpinya sebagai pemain sepak bola profesional. "Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk @diego.sinathrya. Terima kasih sudah berusaha dan melakukan yang terbaik. Maju terus nak, bangga padamu selalu, Love you Deg," tulis Donna di kolom komentar.

Di dalam unggahan yang berkolaborasi dengan sang istri itu, tertuang juga ungkapan terima kasih kepada Nova Arianto selaku pelatih. “Terima kasih Coach @novarianto30 dan seluruh tim pelatih sudah memberi kesempatan dan kepercayaan pada Diego sejauh ini, semua akan menjadi bekal untuk Diego jadi lebih baik lagi," tulisnya. “Mohon maaf jika belum bisa memenuhi ekspektasi dan kebutuhan tim, kesempatan berikutnya Diego akan lebih matang dan dewasa dalam permainan.”

Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Dukung Karier Sepak Bola 2 anaknya

Selain Diego, anak pertama Darius, Lionel Nathan Sinathrya (Lio) yang saat ini berusia 16 tahun juga diketahui memiliki kecintaan terhadap dunia sepak bola. Kedua anaknya itu sama-sama ia sekolahkan di Akademi Paris Saint-Germain atau PSG Academy Pro, sekolah sepak bola di Prancis.

Darius dan Donna juga bersama-sama mengajak untuk terus mengawal perjalanan dua anak terbesarnya itu dalam mewujudkan mimpi terbesar mereka, yaitu menjadi pesepak bola profesional. “Terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah mendoakan dan mendukung perjalanan Diego, maaf belum bisa penuhi dukungan kalian, kita kawal terus perjalanan karir Diego dan Lio sampai saatnya mereka wujudkan mimpi jadi pemain bola profesional! Semangat Dego!! We love you!!” tulisnya.

Darius Sinathrya Dukung Penuh Timnas U-16 di AFF 2024

Meskipun sang anak tidak lolos ke dalam tim, Darius tetap menunjukkan dukungannya kepada 23 pemain dalam Timnas U-16 terpilih yang akan bertanding memperebutkan piala AFF U-16 2024. “Doa dan dukungan terbaik untuk Timnas U-16 di ajang AFF sebentar lagi, semoga bisa tampil maksimal dan pertahankan gelar juara, kami akan selalu dukung sepakbola Indonesia, all the best boys!!” tulisnya di bawah unggahan yang sama.

Ia juga terlihat ikut berkomentar di bawah unggahan pelatih Timnas U-16, Nova Arianto, yang diunggah 3 hari lalu, “Semoga yang terbaik untuk seluruh skuad U-16 di AFF nanti coach!!” tulis pembawa acara program olahraga itu. Turnamen AFF atau ASEAN U-16 Championship 2024 sendiri akan bergulir pada 21 Juni hingga 3 Juli mendatang.

