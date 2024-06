P Nation Kabarkan Crush akan Jalani Operasi Saraf Terjepit dan Hiatus Sementara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan, Crush akan mengambil jeda dari aktivitasnya di dunia hiburan karena mengalami saraf terjepit. Agensinya, P Nation mengabarkan bahwa pemilik nama asli Shin Hyo Seob itu akan menjalani operasi pada tulang belakang dalam waktu dekat.

"Saat mengunjungi rumah sakit baru-baru ini untuk memeriksa punggungnya, Crush mengetahui bahwa kondisi herniated disc yang sudah dideritanya semakin memburuk. Oleh karena itu, ia disarankan oleh staf medis untuk segera melakukan operasi cakram lumbal," kata P Nation pada Kamis, 20 Juni 2024.



Hernia Nukleus Pulposus, Penyakit yang Diderita Crush



Mengutip dari Halodoc, Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau herniated disc adalah kondisi ketika salah satu bantalan atau cakram (disc) tulang rawan dari tulang belakang menonjol keluar dan menjepit saraf. Penyakit ini sering disebut oleh orang awam sebagai saraf terjepit.

Pengobatan HNP bisa bervariasi, mulai dari yang konservatif sampai operasi. Operasi dapat dilakukan jika gejala tidak membaik dalam waktu 6 minggu atau ketika hernia memengaruhi fungsi kerja otot.



Crush akan Hiatus Selama Proses Penyembuhan

"Setelah operasinya, Crush memutuskan untuk fokus pada perawatan dan pemulihannya serta menghentikan sementara semua aktivitas yang dijadwalkan," kata P Nation.

Sebagai agensi, P Nation akan memprioritaskan dan menghargai kesehatan artisnya. Perusahaan yang didirikan oleh penyanyi PSY itu memastikan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Crush kembali ke penggemarnya dalam keadaan sehat.

"Kami dengan tulus berterima kasih atas pengertian, cinta, dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan untuk Crush," kata P Nation di akhir pengumumannya.

Tentang Crush



Crush dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, dan produser ternama di Korea Selatan. Pria kelahiran 3 Mei 1992 itu debut sebagai penyanyi pada 1 April 2014 lewat single "Sometimes". Hingga saat ini, Crush sering mengisi original soundtrack atau OST dari drama-drama hits, seperti Queen of Tears, Goblin, Crash Landing on You, dan Itaewon Class.

Tahun lalu, Crush menggelar konser tunggal di Kasablanka Hall, Jakarta pada Selasa 8 Agustus 2023. Crush menampilkan single hitsnya seperti "Rush Hour", "Sometimes", "Don’t Forget", "OASIS", "Nappa", dan lainnya.

SOOMPI | SPORT CHOSUN

