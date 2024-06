Matthew McConaughey Ungkap Alasan Hiatus Hingga Ingin Jadi Guru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Matthew McConaughey memiliki alasan khusus saat rehat dari dunia akting selama dua tahun. Di masa awal-awal kariernya dia merasa terjebak dengan peran film bergenre komedi romantis. Bahkan sempat berpikir untuk berhenti menjadi aktor.

Matthew McConaughey pertama kali debut dalam Dazed and Confused pada tahun 1993. Dia banyak memerankan film bergenre komedi romantis di awal tahun 2000-an, termasuk bersama Kate Hudson di How to Lose a Guy in 10 Days tahun 2003.

Baca Juga: Profil Jung Yong Hwa CNBLUE Pemeran Film Favorite Restaurant

Aktor berusia 54 tahun itu sangat ingin mendapatkan peran di luar genre tersebut. "Ketika saya menjalani tahun-tahun (akting) komedi romantis, ada banyak energi yang saya berikan untuk hal itu. Tapi saya ingin mencoba hal lain," katanya dalam wawancara dengan Glen Powell, untuk Interview.

Matthew McConaughey menggambarkan selama rehat dari dunia akting itu menakutkan. Dia banyak berdiskusi dengan istrinya dan berpikir untuk mencari pekerjaan baru. Seperti mengajar di sekolah menengah, mempelajari musik atau bekerja sebagai pemandi satwa liar.

Meski dia tidak menyebutkan kapan jeda waktu dua tahun yang dimaksud, selama periode 2007 hingga 2010 memang tidak terdengar membintangi film apa pun. Baru pada tahun 2013 dia membintangi film Dallas Buyers Club dan The Wolf of Wall Street, yang membuatnya memenangkan Oscar pada tahun 2014.

Baca Juga: Jung Yong Hwa CNBLUE Bintangi Film Favorite Restaurant Tayang 2025

Meski menakutkan dan merasa tidak berarti, Matthew McConaughey akhirnya menyadari bahwa memutuskan untuk rehat dari akting hal terbaik yang pernah dia lakukan. “Tetapi saya memutuskan bahwa itulah yang perlu saya lakukan, jadi saya tidak akan menarik parasut dan keluar dari misi yang saya jalani. Tapi itu menakutkan, karena saya tidak tahu apakah saya akan pernah melakukannya keluar dari," ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun setelah sukses kembali ke Hollywood, muncullah serangkaian kecemasan baru. Dia mengaku kesulitan memutuskan film mana yang dipilih di antara banyaknya tawaran yang datang kepadanya.

Di tahun 2014 dia bersama istrinya Camila Alves McConaughey dan ketiga anaknya memutuskan untuk pindah dari Los Angeles ke Texas. Selama rehat dari Hollywood, kariernya hampir berubah termasuk hampir mencalonkan diri menjadi gubernur Texas. Saat ini dia menjadi dosen tamu di Universitas Texas, Austin, almamaternya sendiri.

PEOPLE | DAILY MAIL

Pilihan editor: Matthew McConaughey Juga Nonton Konser BTS, Lho!