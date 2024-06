Sinopsis The Auditors, Drakor Lee Jung Ha yang akan Tayang 6 Juli di Viu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mendekati Juli 2024, sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan akan tayang untuk menghibur para penonton setianya. Salah satu drakor yang sudah ditunggu-tunggu penayangannya adalah The Auditors, yang akan tayang perdana pada 6 Juli mendatang di platform streaming Viu.

The Auditors berfokus pada cerita kehidupan pemimpin tim dan duo auditor pemula. Kisah mereka ditulis oleh penulis skenario Choi Min Ho di bawah arahan sutradara Kwon Young Il.

Mengusung genre misteri komedi, drama ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama. Di antaranya adalah Shin Ha Kyun, Lee Jung Ha, Jin Goo, dan Jo Ah Ram. Adapun Lee Jung Ha adalah aktor muda yang namanya bersinar setelah membintangi drama hit Moving.

Lantas, bagaimana sebenarnya sinopsis drakor The Auditors yang akan tayang 6 Juli mendatang? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis The Auditors

Drama Korea The Auditors mengangkat kisah tentang kehidupan tim audit di perusahaan konstruksi, JU Construction, yang terkenal dengan kasus korupsi yang merajalela dan tak terhitung jumlahnya. Hal tersebut membuat tim audit sibuk bekerja keras.

Adapun tim audit tersebut terdiri dari tiga orang yang sangat bertolak belakang. Mereka adalah Shin Cha Il sebagai pemimpin tim yang dingin dan dua pegawai pemula yang murah hati, yakni Gu Han Soo dan Yoon Seo Jin.

Shin Cha Il sudah lama bekerja sebagai pemimpin tim audit di JU Construction. Dia tidak percaya pada orang lain dan memiliki sikap yang dingin. Dia juga melaksanakan pekerjaannya dengan penilaian yang tajam dan tindakan yang tegas.

Shin Cha Il memiliki anak buah bernama Gu Han Soo, yang merupakan karyawan pemula. Anak muda yang memiliki sikap baik hati dan ramah itu awalnya melamar di tim audit sebagai batu loncatan, untuk dipindahkan ke perusahaan cabang di Florida.

Namun, rencana Gu Han Soo tidak berjalan mudah karena Shin Cha Il. Bekerja di bawah pemimpin yang tegas, Gu Han Soo berkembang sebagai anggota tim audit yang handal.

Dia juga bekerja dengan Yoon Seo Jin, anggota tim audit yang ambisius. Yoon Seo Jin adalah seorang individualis yang bertujuan untuk sukses. Hal ini membuatnya memiliki karakter yang berlawanan dengan Gu Han Soo.

Mempunyai sikap yang saling bertolak belakang, Shin Cha Il, Gu Han Soo, dan Yoon Seo Jin melewati kerja sama tim yang penuh gejolak. Namun, mereka akhirnya bersama dan menjadi tim audit dan investigasi yang tak terhentikan.

Di sisi lain, ada Hwang Dae Woong yang merupakan wakil presiden JU Construction dan putra ketiga pendiri perusahaan. Dia berambisi menjadi presiden perusahaan dengan mengalahkan kedua kakak laki-lakinya untuk posisi tersebut. Dia diam-diam mengenal dekat Yoon Seo Jin dari tim audit. Tetapi, dia memilih untuk berpura-pura tidak mengenalnya ketika di tempat kerja.

Tentang Drama The Auditors

- Judul drama: The Auditors

- Dikenal juga dengan judul: I’m an Auditor, It’s Auditor, Thank You

- Genre: Misteri, Komedi

- Tanggal tayang: 6 Juli 2024

- Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

- Tempat tayang: tvN, Viu

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Jumlah episode: 12 episode

- Durasi: 70 menit

- Sutradara: Kwon Young Il

- Penulis skenario: Choi Min Ho

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan

Daftar Pemain The Auditors

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Negeri Ginseng. Adapun beberapa daftar pemain The Auditors adalah sebagai berikut:

- Shin Ha Kyun sebagai Shin Cha Il

- Lee Jung Ha sebagai Gu Han Soo

- Jin Goo sebagai Hwang Dae Woong

- Jo Ah Ram sebagai Yoon Seo Jin

- Jung Moon Sung sebagai Hwang Se Woong

- Jung Dong Hwan sebagai Bang In Gam

- Baek Hyun Jin sebagai Yang Sang Mu

- Oh Hee Joon sebagai wakil manajer Moon

RADEN PUTRI| VIU| MYDRAMALIST| ASIANWIKI

Pilihan Editor: Drakor The Auditors, Berkisah tentang Dinamika Tim Audit