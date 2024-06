5 Fakta Chun Woo Hee, Aktris yang Fokus di Film Daripada Drakor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chun Woo Hee, seorang aktris Korea Selatan yang telah mencatat prestasi dalam dunia hiburan dengan berbagai peran ikoniknya, adalah salah satu aktris populer di Korea. Debutnya dimulai pada tahun 2004 melalui film Korea Love, So Divine. Lima tahun kemudian, Chun Woo Hee mendapatkan perhatian luas sebagai pemeran pendukung dalam film Mother karya Bong Joon Ho yang terkenal. Berikut ini beberapa fakta menarik tentang Chun Woo Hee yang mungkin belum banyak diketahui:

1. Lebih terkenal dalam film daripada drakor

Chun Woo Hee lebih banyak terlibat dalam film daripada dalam drama Korea. Meskipun karir aktingnya dimulai dengan debut di film, dia telah membuktikan dirinya sebagai seorang aktris yang memilih peran dengan hati-hati, sering kali memilih proyek-proyek film yang menawarkan karakter yang mendalam dan cerita yang kuat.

Dalam industri hiburan Korea Selatan yang seringkali didominasi oleh drama televisi yang populer, Chun Woo Hee menonjol dengan memilih jalur yang lebih fokus pada perfilman, di mana dia dapat mengeksplorasi berbagai genre dan menunjukkan fleksibilitas aktingnya. Keputusannya untuk lebih banyak berfokus pada film telah membawa dia meraih pengakuan dari kritikus dan penonton, menjadikannya salah satu aktris yang dihormati dalam dunia perfilman Korea.

2. Melejit karena film Sunny

Chun Woo Hee memulai karir aktingnya pada tahun 2004, tetapi baru mendapatkan perhatian besar saat memerankan remaja pemberontak dalam film populer "Sunny" pada tahun 2011. Penampilannya ini menjadi langkah awal yang penting bagi karirnya dan membuka jalan baginya untuk mendapatkan peran utama dalam karirnya. Perannya dalam "Sunny" tidak hanya meningkatkan popularitasnya, tetapi juga membuatnya mendapatkan nominasi di Grand Bell Awards ke-48 dan Blue Dragon Film Awards ke-32 untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik.

3. Peran emosional dalam film “Han Gong Ju”

Pada tahun 2014, Chun Woo Hee menarik perhatian publik dan kritikus dengan penampilannya sebagai tokoh utama dalam film "Han Gong Ju". Film ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang mengalami trauma seksual dan perjuangannya untuk melanjutkan kehidupan. Dilansir dari kepoper.com, akting emosional Chun Woo Hee dalam peran ini mendapat pujian luas dan berbagai penghargaan, termasuk Blue Dragon Film Award untuk kategori Aktris Terbaik. Peran utamanya dalam "Han Gong Ju" juga membuatnya meraih banyak penghargaan, termasuk di Baeksang Arts Awards ke-51, KOFRA Film Awards ke-6, Blue Dragon Film Awards ke-35, dan lainnya.

4. Pandai Bernyanyi

Chun Woo Hee sekolah di SMA Wanita Incheon Yangjeong dan melanjutkan pendidikan di Universitas Kyonggi jurusan akting. Selain memiliki bakat dalam akting, Chun Woo Hee juga memiliki kemampuan bernyanyi yang baik. Dia telah menyumbangkan suaranya untuk beberapa lagu tema (OST) drama, termasuk "Your Shampoo Scent In the Flowers (Actor Ver.)" dari drama "Be Melodramatic" bersama Ahn Jae Hong, dan "Dear My Friend" bersama Jun Yeo Been, Han Ji Eun, Ahn Jae Hong, Gong Myung, dan Yoon Ji On.

Selain itu, Chun Woo Hee dikenal sebagai penggemar berat band rock dari Irlandia, U2, yang menunjukkan minatnya dalam musik internasional yang beragam. Kedalaman minatnya dalam seni musik juga mencerminkan keberagaman minatnya di luar dunia akting, menambah dimensi lain dari kepribadiannya yang multifaset.

5. Fleksibilitas dalam berbagai genre

Chun Woo Hee telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai genre, dari drama emosional seperti "Han Gong Ju" hingga horor misteri dalam film "The Wailing" (2016) di mana dia memerankan karakter yang gelap dan misterius.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | MEUTIA MURTI DEWI

