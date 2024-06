Profil Jung Yong Hwa CNBLUE Pemeran Film Favorite Restaurant

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi FNC Entertainment mengumumkan pada Selasa 18 Juni 2024, Jung Yong Hwa anggota CNBLUE akan membintangi film Favorite Restaurant. Proses produksi film tersebut sudah berjalan dan rencananya akan dirilis pada 2025.

Favorite Restaurant film bergenre misteri yang memadukan kisah haru dan ceria. Film yang menceritakan orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga berkumpul untuk menemukan terobosan. Adapun Favourite Restaurant baru-baru ini menyelesaikan casting pemeran utamanya, termasuk Jung Yong Hwa, Joo Hyun Young, dan Kim Mi Kyung.

Peran Jung Yong Hwa

Baca Juga: Jung Yong Hwa CNBLUE Bintangi Film Favorite Restaurant Tayang 2025

Dikutip dari AllKpop, Jung Yong Hwa akan berperan sebagai Cha Ki Yong. Ki Yong adalah karakter misterius, setelah masa remaja yang bermasalah, kembali ke kampung halamannya di Judeok-dong untuk membuka ruang PC dewasa. Ia meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk mencari kehidupan baru.

Film ini menandai kembalinya Jung Yong Hwa ke layar lebar sejak Cook Up a Storm pada 2017. Ia telah memperluas karier aktingnya dengan peran dalam The Package JTBC, Sell Your Haunted House KBS 2TV.

Mengenal Jung Dong Hwa

Jung Yong Hwa lahir di Busan pada 22 Juni 1989. Dia vokalis dan gitaris band rock CNBLUE. Dikutip dari KProfiles, pada 2009, Jung berangkat ke Jepang untuk belajar musik dengan teman bandnya. Selama studi mereka, mereka melakukan pertunjukan dan merilis album independen. Grup ini memulai debutnya di Jepang dengan album mini Now or Never pada 19 Agustus 2009, dengan label indie AI Entertainment. Mereka debut di Korea dengan album mini Bluetory pada 2010.

Baca Juga: Rekomendasi Film Keluarga Indonesia untuk Menemani Libur Idul Adha

Pada 14 Januari 2011, Jung Yong Hwa merilis single digital solo pertamanya, For First Time Lovers. Lagu ini ditampilkan pada musim kedua We Got Married, Jung Yong Hwa menjadi pemeran dan salah satu pasangan di layar dengan Seohyun dari Girls' Generation. Setelah dirilis, lagu ini menduduki puncak berbagai tangga musik Korea Selatan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2014, ia merilis You, My Star, single yang dibuat didedikasikan untuk para penggemarnya. Pada Januari 2015, Jung Yong Hwa memulai debutnya sebagai artis solo dengan album One Fine Day, yang meraih posisi nomor satu di tangga lagu Billboard World Albums.

Album ini menampilkan artis JJ Lin, Yang Dong-geun, Verbal Jint, Yoon Do-hyun dari YB dan Peter Malick. One Fine Day menerima ulasan yang umumnya positif dari kritikus musik, yang mencatat pertumbuhannya sebagai penyanyi-penulis lagu. Jung Yong Hwa memulai rangkaian konser solo pertamanya di seluruh Asia.

Pada 2016, ia berkolaborasi dengan Sunwoo Jung-a dalam proyek album kolaboratif. Duo ini merilis dua single Hello dan Empathy. Album mini beserta video musik untuk single utama That Girl dirilis pada 19 Juli 2017. Jung merilis album Jepang keduanya Summer Calling pada 9 Agustus 2017.

YUNIA PRATIWI

Pilihan Editor: Jung Yong Hwa CNBLUE Bintangi Film Favorite Restaurant Tayang 2025