Sinopsis Queen of Tears yang akan Tayang Maret 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Mulanya Queen of Tears termasuk dalam daftar drama tvN tahun 2023. Dikutip dari Daum, tvN mengonfirmasi, drama ini dijadwalkan tayang sekitar akhir tahun 2023. Pada Juli 2023 ada perubahan, drama Korea atau drakor Maestra yang dijadwalkan tayang pada Desember. Rencana pindah jadwal tayang sudah dikonfirmasi pada Juni 2023.

Queen of Tears dipindahkan jadwal pada Maret 2024. Dikutip dari All K-Pop, Queen of Tears tayang dengan total episode berjumlah 16 yang tayang dua kali dalam satu pekan. Queen of Tears romansa klasik modern. Ceritanya berkisah tentang putri chaebol dan pangeran kota kecil dari perdesaan.

Sinopsis Queen of Tears

Queen of Tears akan mengikuti romansa Hong Hae In (Kim Ji Won), pewaris chaebol yang dikenal sebagai ratu department store Queens Group. Adapun pangeran diperankan oleh Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), putra kepala desa Yongduri dan pangeran supermarket Hae In dan Hyun Woo menghadapi krisis tiga tahun dalam pernikahannya/

Hyun Woo sebagai direktur hukum Queens Group yang lahir dan besar di pinggiran perdesaan Yongduri. Setelah lulus dari sekolah hukum bergengsi, ia mencapai kesuksesan dalam kehidupan profesionalnya. Ia menikah dengan Hae In. Adapun Hae In sudah terlahir dalam keluarga kaya.

Drama ini juga dibintangi Park Sung Hoon yang memerankan Yoon Eun Sung. Ia memerankan karakter mantan analis yang menjadi spesialis kecakapan berinvestasi. Setelah lama di luar negeri, Eun Sung kembali ke Korea dan menjalin hubungan dengan Queens Group. Ada suasana misteri dari Eun Sung yang menambahkan unsur ketegangan alur cerita, seperti dikutip Soompi.

Drama ini juga dibintangi Kwak Dong Yeon sebagai Hong Soo Cheol, adik laki-laki Hae In dan CEO Queens Mart yang ceria dan polos. Setelah lelah hidup bersama Hae In yang berkemauan keras, ia menikahi Cheon Da Hye. Istri Soo Cheol diperankan oleh Lee Joo Bin yang memiliki sikap berbeda dari Hae In dan menikmati kebahagiaan pernikahan bahagia. Da Hye berasal dari latar belakang keluarga akademis yang mendapat cintanya dari para tetua Queens Group.

Queen of Tears membawa penonton mengikuti kisah cinta yang pedih dan menghangatkan hati dari Hyun Woo dan Hae In. Meskipun berasal dari dunia yang sama sekali berbeda, tetapi mereka jatuh cinta dan melalui masa-masa sulit bersama.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won tampil mesra dalam teaser pertama drama Queen of Tears yang dirilis pada Rabu, 10 Januari 2024. Drama Korea terbaru itu menceritakan kisah cinta mendebarkan dan lucu dari sepasang suami istri yang bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan.

Queen of Tears ditulis oleh Park Ji Eun yang sebelumnya dikenal sebagai penulis drama-drama terkenal seperti Crash Landing on You, My Love From the Star, dan Producer. Kim Soo Hyun yang membintangi My Love From the Star dan Producer akan bekerja sama lagi dengan Park Ji Eun di drama terbaru ini.

RACHEL FARAHDIBA REGAR | MARVELA

