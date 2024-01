20 Drakor Terbaru 2024 dari Berbagai Genre dengan Cerita Menarik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan akan tayang perdana di 2024. Dengan berbagai latar cerita, drakor terbaru 2024 ini mengusung berbagai genre yang menarik dan lengkap. Mulai dari komedi, fantasi, romantis, drama, slice of life, sci-fi, misteri, hingga thriller.

Selain itu, beberapa aktor dan aktris ternama pun dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di layar kaca melalui karya drama terbarunya. Di antara aktor dan aktris tersebut adalah Park Shin Hye, Park Hyung Sik, Lee Jae Wook, Kim Soo Hyun, Bae Suzy, dan Go Young Jung.

Baca Juga: Sinopsis dan Pemeran Drama Korea In Cold Blood

Lantas, apa saja daftar drama Korea yang akan tayang di 2024? Berikut rangkuman informasi mengenai drakor terbaru 2024 lengkap berbagai genre.

Daftar Drama Korea Terbaru 2024

1. Doctor Slump

Salah satu drakor terbaru 2024 adalah Doctor Slump yang tayang perdana pada 27 Januari 2024. Ini adalah drama comeback untuk Park Shin Hye dan Park Hyung Sik yang pernah beradu akting di drama yang tayang pada 2013, The Heirs.

Drama ini bercerita tentang dua dokter yang sedang terpuruk dan mencoba untuk menghidupkan kembali semangatnya setelah berhenti dari pekerjaan mereka

2. Queen of Divorce

Baca Juga: Mengenal Odeng Korea dan Cara Membuatnya

Queen of Divorce tayang perdana mulai 31 Januari 2024. Drama ini dibintangi oleh Lee Ji Ah dan Kang Ki Young.

Diceritakan, Seorang wanita menjadi pemecah masalah perceraian terbesar di Korea setelah ditikam dari belakang oleh suaminya. Dia pun menjadi kepala tim konsultan perceraian yang akan dibantu oleh seorang pengacara.

3. Branding in Seongsu-dong

Bergenre thriller romantis, drakor ini menggambarkan apa yang terjadi ketika seorang pekerja magang dengan sikap yang hangat, ingin menjalin hubungan dengan pemimpin tim pemasaran yang ternyata berdarah dingin.

Tayang perdana pada 5 Februari, drama ini dibintangi oleh Lomon, Kim Ji Eun, Yang Hye Ji, dan Kim Ho Young I.

4. Mina, You Changed Your Profile Picture Again

Ini adalah drama romantis hiper-realistis yang menggambarkan kehidupan kencan seorang pekerja kantoran berusia 20-an, 'Lee Mina'.

Drama ini diperkirakan tayang pada 7 Februari 2024. Drakor ini dibintangi oleh Kim Tae Young, Lim Hyoun Soo, Go Do Ha, dan lainnya.

5. A Killer Paradox

Diadaptasi dari Webtoon, ini adalah drama yang mengusung genre komedi gelap, thriller, dan kriminal.

Diceritakan, seorang pria biasa secara tidak sengaja membunuh seorang pembunuh berantai yang mengakibatkan seorang detektif mengejarnya. Drakor ini juga dikenal dengan judul Murder Dieary yang tayang pada 9 Februari mendatang.

6. O’PENing 2024 – Grand Shining Hotel

Ini adalah sebuah drama meta-fiksi misteri yang bercerita tentang seorang wanita yang terjebak dalam sebuah novel.

Dia kemudian memanipulasi segalanya untuk menyelamatkan seorang pria yang menjadi target seorang pembunuh berantai. Drama ini dijadwalkan tayang pada 10 Februari 2024.

7. Wedding Impossible

Drakor bergenre komedi romantis ini menggambarkan romansa dari perlawanan terhadap pernikahan dan konflik kepentingan.

Diceritakan, seorang aktris tak terkenal tengah mempersiapkan pernikahan palsu dengan seorang gay yang merupakan pewaris konglomerat. Dibintangi oleh Jeon Jong Seo, Moon Sang Min, dan Kim Do Wan, drama Wedding Impossible ini tayang pada 26 Februari nanti.

8. The Impossible Heir

Bergenre sejarah, Lee Jae wook, Lee Jun Young, dan Hong Su Zu akan menjadi pemeran utama dalam drama ini.

Drama ini akan menceritakan tentang perebutan kekuasaan keluarga chaebol. Konfrontasi seru antara ‘sendok tanah’ dan ‘sendok emas’ pun terjadi.

9. Wonderful World

Dijadwalkan tayang pada Maret 2024, drama ini mengusung genre thriller dan balas dendam. Adapun Wonderful World adalah sebuah drama balas dendam seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tidak adil saat masih kecil.

Dia ingin membalas dendam terhadap pelaku yang telah diampuni oleh hukum dan ternyata telah membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Drama ini dibintangi oleh Kim Nam Joo, Cha Eun Woo, dan Kim Kang Woo.

10. Queen of Tears

Queen of Tears menceritakan kisah cinta ajaib dari pasangan suami istri yang mengatasi krisis yang memusingkan.

Dijadwalkan tayang pada 16 Maret 2024, drama ini mengusung genre melodrama, keluarga, dan romantis. Adapun pemeran utamanya adalah Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, dan Park Sung Hoon.

11. The Resurrection of the Seven

Ini adalah sekuel dari drama ‘The Escape of Seven’ yang telah tayang pada 2023 lalu. Drama ini, akan melanjutkan cerita dari drama sebelumnya yang berkisah tentang proyek untuk menemukan seorang gadis yang hilang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tayang mulai Maret 2024, drama bergenre thriller dan kejahatan ini dibintangi oleh Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, dan Lee Joon.

12. Beauty and the Devoted

Drakor ini bercerita tentang kisah cinta antara seorang aktris dan produser, yang berusaha untuk membantu kariernya naik kembali karena dia sangat mencintai sang artis.

Tayang pada Maret 2024, ini adalah sebuah drama keluarga yang mengungkap kebenaran kasus dan mengembalikan cinta dan keadilan melalui balas dendam.

13. Let’s Get Grabbed by the Collar

Bergenre drama kejahatan, Let’s Get Grabbed by the Collar diadaptasi dari web novel populer berjudul serupa.

Ini adalah drama thriller kejar-kejaran melodramatis yang menceritakan kisah reporter khusus Seo Jeong-won dan detektif Kim Tae-heon yang melacak kasus pembunuhan. Dijadwalkan tayang pada Maret 2024, drama ini dibintangi oleh Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin, dan Jang Seung Jo.

14. The Crown Prince Has Disappeared

Ini adalah sebuah drama komedi romantis berlatar Joseon tentang seorang putra mahkota yang diperintah oleh seorang wanita yang akan menjadi seorang putri.

Dibintangi oleh Suho EXO dan Hong Ye Ji, drama ini diperkirakan tayang pada akhir Maret atau awal April 2024.

15. Night Photo Studio

Night Photo Studio merupakan sebuah karya romansa penyembuhan di mana Seo Gi-joo, seorang fotografer kesepian, terikat kontrak untuk memotret orang mati selama beberapa generasi di keluarganya.

Dia kemudian bertemu Han Bom, seorang wanita yang melindunginya dari kematian, dan membuatnya menyadari betapa berharganya hidup. Drakor ini dibintangi oleh Joo Won dan Kwon Nara.

16. Lovely Runner

Drama ini bercerita tentang kisah Ryoo Seon-jae, seorang bintang top yang dengan sedih ingin mengakhiri hidupnya. Namun, kisah percintaannya dengan Im Sol berhasil menyelamatkannya.

Mengusung genre komedi romantis fantasi, drama ini dibintangi oleh Byeon Woo Seok, Kim hye Yoon, dan Song Geon Hee. Drakor ini diperkirakan tayang pada April mendatang.

17. Not Powerful but Attractive Violent Crimes Unit

Bertabur bintang, drakor ini akan dibintangi oleh Kim Dong Wook, Seo Hyun Woo, Park Ji Hwan, Park Se Wan, dan Lee Seung Woo.

Adapun dramanya bercerita tentang sebuah pasukan kuat dengan tingkat kinerja terendah di antara petugas polisi di seluruh negeri. Mereka kemudian bertemu dengan pemimpin pasukan elit yang kuat dan menjadi tim terbaik. Bergenre komedi, kejahatan, dan investasi, drakor ini dijadwalkan tayang pada Mei 2024.

18. Can This Love Be Translated?

Kim Seon Ho dan Go Youn Jung akan menjadi pemeran utama dalam drama komedi romantis ini. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai penerjemah bahasa.

Dia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang berbicara cinta namun dengan cara yang sangat berlawanan dengannya. Drama ini diperkirakan akan tayang perdana pada Juli mendatang.

19. Because I Want No Loss

Ini merupakan kisah cinta lucu antara seorang wanita yang memalsukan pernikahan karena tidak ingin kehilangan uang, dan seorang pria yang menjadi pengantin pria palsu karena tidak ingin menyakiti seorang wanita.

Dengan genre komedi romantis, drama yang dibintangi oleh Shin Min Ah dan Kim Young Dae ini akan tayang pada Agustus nanti.

20. Jeong Nyeon

Drakor terbaru 2024 selanjutnya adalah Jeong Nyeon. Mengusung gender sejarah dan musik, diceritakan ada seorang gadis yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa belajar apapun.

Tetapi, dia terlahir dengan suara yang indah dan memasuki grup drama nasional wanita karena ingin menjadi kaya.

Drama yang dibintangi oleh Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran dan Moon So Ri ini diperkirakan akan tayang pada Oktober 2024 mendatang.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Sinopsis dan Pemeran Drama Korea In Cold Blood